Донецк, сентябрь 2021 года. Пересечение проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Артема. Фото: Spektr. Press

Выборы в Государственную Думу России, что в Донецке, что в Луганске выглядят как тщательно и заранее подготовленная большая военная операция — местами она идет с эксцессами, но в основном все слаженно, скучно и по плану. Можно сказать, «межгосударственному» плану — на границе с РФ все голосующие идут по специальному «зеленому коридору», тратя на переход 1 час вместо обычных семи, часть людей едут через границу своими автобусами, часть переходят границу группами с прикомандированными «старшими» согласно заранее составленным спискам, оставляя свои автобусы или электропоезда перед пограничными переходами.



О том, как Россия привлекла к голосованию жителей неподконтрольной Украине части Донбасса, описал «Спектр».

Донецк, вид на «Донбасс-Арену» накануне российских выборов. Фото Speltr. Press

«Были накладки, но они незначительные, я видел избирательные кампании раньше и при Украине, но здесь же вообще все было четко — график, списки! — рассказывал "Спектру" один из участников нынешнего выборного процесса. — Мы собрались в пять утра, в полшестого подъехали автобусы, мне выдали списки людей с телефонами, местами, где они у меня будут подсаживаться в автобус, все как положено!»



«На первой остановке в Макеевке четверо ко мне должны были зайти и перепутали автобус, — продолжает собеседник "Спектра" — Их сразу нашли и пересадили ко мне, на второй остановке люди все были, на третьей женщина по здоровью отказалась одна — очень организованно расселись».



На границе специально ко времени проведения голосования разгрузили движение транспорта — заранее всех «гражданских» напугали: «Не надо сюда! У нас тут три дня автобусы туда-сюда ездить будут, вы застрянете!».



«Нам же всем — "зеленая дорога" без очереди, сразу заехали — паспортный контроль, таможенный — только они время отняли немного, но зато на обратном пути очень быстро россияне нас проверили, а на нашей стороне никто вообще не выходил из автобуса — быстро паспорта собрали, проверили, пачкой принесли — раздали», — рассказал непосредственный участник голосования в беседе с корреспондентом «Спектра».

Избиратели из Донецка отправляются в Ростовскую область на голосование. Фото: ОДДР



Интересно, что с 17 по 19 сентября, в выходные дни, на территории РФ работают все пункты миграционной службы, ответственные за выдачу паспортов России людям из Донбасса. На избирательных участках голосуют все обладатели российских паспортов, даже те, кто получил их час назад, голосуют одним бюллетенем — исключительно за партии. Паспорта РФ для людей из самопровозглашенных республик по-прежнему без прописки и голосовать за конкретных депутатов они не могут.



Показательный старт выборам дала колона в шесть автобусов от общественного движения «Донецкая республика» (ОДДР), стартовавшая в Донецке в 6 утра 17 сентября от здания «Миграционной службы ДНР» по улице Федора Зайцева.



В автобусах были обычные граждане, но в четырех из шести поехали счастливчики из числа тех, кому выпало в эти дни получать паспорт РФ в селе Матвеев Курган Ростовской области. Обычно такие люди платят 550 рублей за поездку за паспортом, но во время выборов места в автобусах им достались от «министерства транспорта ДНР» совершенно бесплатно, в дорогу давался бесплатный «сухой паек», а сразу по получению паспортов люди голосовали тут же на избирательном участке в Матвеев Кургане — никаких предварительных списков нет, всех владельцев паспортов РФ вносят в списки участка и предоставляют один избирательный бюллетень.

Сухой паек от ДНР для выезжающих на выборы Государственной Думы РФ. Фото телеграмм-канала Donetchanyn

Такие же колоны автобусов «за паспортами» поехали в Ростовскую область и в субботу, и в воскресенье. В каждом автобусе из числа функционеров «ОДДР» есть «старший» — он решает все возникающие вопросы на границе и в движении, собирает свой экипаж из 45 человек, согласно полученному списку, не только на месте посадки, но и по дороге и после «шопинга».



Источник «Спектра» в «ОДДР» называет плановую цифру в 30 тысяч человек — ровно столько выедет на выборы в Россию за три дня только при помощи этого общественного движения. Своими людьми также заполняют автобусы районные и городские «администрации», крупнейшие ГП («государственные предприятия») и заводы под контролем ЗАО «Внешторгсервис».

18 сентября 2021 года. Отправка автобуса на голосование на выборах в Госдуму РФ в Ростовской области из Петровского района города Донецка. Фото Spektr. Press

А всего, по словам главы «ДНР» Дениса Пушилина, в процессе перевозки новых граждан России на выборы в Госдуму задействованы 825 автобусов и 12 поездов.



Если учесть, что каждый автобус совершит три ходки и каждый раз перевозит примерно 45 человек, то заявленные 825 автобусов в состоянии доставить к избирательным участкам Ростовской области РФ только из ДНР более 111 тысяч избирателей и еще около 18 тысяч приедут поездами. Эти цифры, разумеется, очень условны.



Гораздо более точно для «Л-ДНР» можно посчитать количество местных участников Дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Согласно данным ЦИК для Ростовской области, в регионе зарегистрировались для ДЭГ 301 990 избирателей. Причем 139 898 из них примут участие в голосовании по одномандатным округам — то есть имеют прописку в Ростовской области (гражданам России из неподконтрольных Украине территорий Донбасса эта опция недоступна). Таким образом потенциально самопровозглашенные республики в ДЭГ дают на выборах Госдумы чуть больше 191 тысячи голосов избирателей.



Под выборы в России «ДНР» продлила до 30 сентября отмену комендантского часа по выходным. Мало того, именно на эти выборы свободной от ограничений отдельным указом сделали и ночь с воскресенья на понедельник — многие автобусы возвращаются по местным меркам совсем поздно, к 23:00...



Все выезжающие в Ростовскую область едут словно в бесплатную туристическую поездку — вместо обещанных избирательных ярмарок, как в СССР, после голосования вывозят на обязательный шопинг в продуктовые супермаркеты.



Счастливчики те, кто попадает на «экскурсию» в торговые центры Таганрога. Особенно популярно место под названием «Пластилин» — там некоторые отчаянные избиратели за время стоянки успевают съездить на такси к морю. Из Матвеев Кургана людей везли в местный супермаркет «Светофор» — в России продукты, и особенно вещи, традиционно дешевле, чем на подконтрольной «ДНР» территории.



«У нас в управлении работает пятьдесят человек — из них два десятка голосуют дистанционно, еще двадцать разными автобусами едут в Ростовскую область и десять как-то пропетляли и до сих пор при наличии паспорта ДНР умудрились не получить паспорта РФ, — рассказывает "Спектру" Татьяна, работающая в одной из районных "администраций ДНР". — Все наши "электронные" с назначенным "старшим" ответственным работником одной группой сходили на выборы в ближайший "консультационный пункт" утром 17 сентября — получается до обеда в рабочий день планово погуляли. Остальные кто как — наши есть такие, у кого автобус едет в воскресенье в 6 утра, а есть стартующие в 12:00, народ спорит кому повезло больше».



«Мы быстро проголосовали в пятницу за кого надо и уже забыли про это, — в свою очередь рассказывает "Спектру" воспитатель одного из детских садов города Макеевка. — У нас специальный компьютер на работе для этого был выделен. Чтобы не было сбоев, нам сказали сдать директору заранее пароли от электронной почты, с которой на Госуслугах там регистрировались, а в пятницу организовано все всё сделали в этом голосовании. Другие садики я знаю организованно от работы в эти консультационные пункты ходили, тоже голосовали. Ну, а кто нет — тех в сторону Ростова повезли».

Скриншот сайта ЦИК о ДЭГ в Ростовской области

255 «консультационных пунктов для граждан РФ» были развернуты в оборудованных дополнительной компьютерной техникой школах. Работали там, правда, «чужие» люди, не из этих школ.



«Зато все красивые, молодые, в брендированных футболках, — парирует вопрос "Спектра" источник в "ОДДР". — На консультационные пункты работать сознательных студентов отправили, работников администраций и ОДДР вплоть до нашей пресс-службы!»



На выборы мобилизованы все мыслимые и немыслимые резервы автобусного парка "ДНР". Если колоны от "ОДДР" сейчас едут в Ростовскую область в мягких автобусах с флагами и надписями о единстве с Россией, то от окраинного здания Петровского районного совета города Донецка отправляли каждый час автобусы, просто снятые с маршрутов. Но двигались они в том же направлении, с заранее составленными списками «для перехода границы», сухими пайками и обещанным шопингом.



«В отношении партий очень лояльно все — нас инструктировали, чтобы никакого давления! — рассказывает "Спектру" один из "старших" таких автобусов. — Мы собирались наш автобус потом повезти на Самбекские высоты (самый крупный в Ростовской области памятный комплекс, воздвигнутый в Неклиновском районе недалеко от села Самбек в честь советских солдат, сражавшихся на линии "Миус-фронта в 1943 году — прим. "Спектра"), а к нам женщина подсела и начала: "Я не хочу, я только голосовать!". Я начала ей было объяснять, что мы поездку организовываем бесплатно, после еще можно "пошопиться", а потом уже сказала вежливо: "Не хотите, выходите из автобуса. Потом сами спокойно поедите!" Нас настраивали, чтобы мы очень лояльно к людям относились, никакого давления не должно было быть, административного ресурса и тому подобного — такой вот настрой от администрации».



Это удивительно, но в Донецке действительно никакого партийного давления, найти рекламу партии «Единая Россия» довольно трудно — «Спектру» рассказывали о растяжках в честь российской партии власти, но увидеть их нам так и не удалось. А рекламы других партий РФ на подконтрольной «ДНР» территории не было в принципе. Везде в городах вдоль улиц и трасс за несколько недель до выборов установили однотипные рекламные щиты с призывами голосовать как дистанционно, так и лично в Ростовской области.

Донецк, реклама к выборам Государственной Думы РФ. Фото Spektr. Press

Ну и «Единая Россия», сэкономив на наружной рекламе, присутствовала в местном информационном поле — в партию вступили все публичные люди «ДНР», в Донецке прошел съезд «сторонников партии "Единая Россия"», под эгидой партии в самопровозглашенную республику завозили вакцины, проводили массовые мероприятия и длинные молодежные фестивали типа «Море-Лес», куда вывозили желающих на восемь смен — к морю в Донецкой области и в лес в Луганской, по очереди.

История про выборы на неподконтрольной Украине части Донбасса оказалась сказкой, в которой напрочь отсутствовала конкуренция российских политических партий за местного избирателя и какая-либо местная повестка дня в предвыборных обещаниях, что логично отразилось на атмосфере трех дней голосования — никаких сетей партийных наблюдателей в селах Ростовской области никто не заметил. Публичных скандалов нет, сообщений о каруселях, инцидентах и подтасовках отправлять тоже некому.



Борьба за массовую паспортизацию и получение новыми гражданами России СНИЛС активно стартовала еще в январе 2021 года, нарастала и достигла максимума в период с апреля по конец июля, борьба за всеобщую регистрацию для участия в ДЭГ шла весь август и закончилась 13 сентября.



И вот на всем этом бодром фоне трехдневные выборы теперь проходят рутинно, буднично, почти по-военному — без лоска, но и без оглядки на потраченные ресурсы.



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