В «ДНР» назвали число автобусов и поездов, которыми собрались подвозить избирателей на выборы в РФ

Группировка «ДНР» организовала 825 автобусных рейсов и 12 поездов, которые будут возить местных жителей с российскими паспортами в Ростовскую область России для участия в голосовании на выборах в Госдуму.



Об этом сообщил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин в видеообращении, в котором он агитирует принять участие в выборах.



В частности, Пушилин назвал участие жителей неподконтрольных Украине районов Донецкй и Луганской областей в российских выборов «еще одним шагом к интеграции Донбасса в Российскую Федерацию».

Скриншот из обращения Пушилина

Он напомнил, что помимо подвоза избирателей, будет организовано дистанционное электронное голосование непосредственно в ОРДЛО.



«Мы можем проголосовать как дистанционно со своих компьютеров и смартфонов, так и лично приехать на избирательные участки в Ростовской области», — заявил Пушилин, который является владельцем российского паспорта.



Ранее сообщалось, что «ЛНР» и «ДНР» на период российских выборов ограничат работу пунктов пропуска на «границе» с Россией. Также в «ДНР» заявили, что в Ростовской области определили 15 участков для голосования жителей ОРДО.

Выборы в Госдуму РФ пройдут 17-19 сентября. Россия впервые решила привлечь к голосованию жителей Донбасса с российскими паспортами. Помимо голосования на участках в Ростовской области, куда «Л-ДНР» будут подвозить людей, для них также организуют дистанционное голосование. Для этого группировки «ДНР» и «ЛНР» ведут активную кампанию по регистрации местных жителей с российскими паспортами на портале «Госуслуги».



Также организована агитация за российскую партию власти «Единая «Россия», которая получила монопольное положение в ОРДЛО.



Верховная Рада Украины приняла постановление, которым признала незаконным привлечение жителей оккупированной части Донбасса и Крыма к голосованию на выборах в Госдуму России. Также парламентарии обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.



Свой протест против привлечения жителей оккупированных территорий к российскому голосованию выразил МИД Украины. Кроме того, в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе подчеркнули, что такими действиями Россия нарушает Минские соглашения.