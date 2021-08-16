«Тут все получит "Единая Россия"». Как «Л-ДНР» готовятся к выборам в Госдуму РФ

Агитация с призывом оформить российский СНИЛС на улицах Донецка. Фото Spektr. Press

В Донецке разворачивается эпохальная битва за регистрацию жителей с российскими паспортами на Едином портале государственных услуг — без этого нельзя принять участие в дистанционном электронном голосовании на грядущих выборах в Государственную Думу РФ. С политической борьбой и предвыборной агитацией все уже предельно понятно — на подконтрольных «Л-ДНР» территориях царит исключительно партия «Единая Россия», другим здесь нет места.



За полтора месяца до старта «Спектр» на месте изучил подготовку к выборам в Государственную Думу на официально признанных РФ украинскими неподконтрольных правительству территориях Украины.



Российские выборы



С 17 по 19 сентября 2021 года в самопровозглашенных республиках Донбасса впервые пройдут выборы в Государственную Думу Российской Федерации. После долгих размышлений полноценные российские выборы на подконтрольных «ДНР» и «ЛНР» территориях проводить все-же не будут, но и массовых выездов на избирательные участки Ростовской области 600 тысяч обладателей российских паспортов тоже не планируется. Донецк и Луганск будут голосовать на своих красивых «избирательных участках», но в рамках российского Дистанционного электронного голосования (ДЭГ).



Избирательный участок «ДНР». Фото: ДАН

Избирательные участки открывают в школах, но не во всех, и называться они будут «информационными центрами» — в дни голосования там будут российские флаги и все необходимое для качественной телекартинки выборов, но не будет урн, избирательных комиссий и российских избирательных бюллетеней. Зато будет стоять ряд компьютеров, на которых «консультанты» будут помогать новым гражданам России дистанционно голосовать за кандидатов в Госдуму от Ростовской области на Едином портале государственных услуг.



«В нашем районе 17 школ, но под такие избирательные участки отобрали только 5 самых крупных — равномерно в центрах самых крупных микрорайонов, — рассказывает "Спектру" на условиях анонимности сотрудник Петровской районной администрации города Донецка. — За право участвовать в выборах школы даже боролись — им минимум по пять дополнительных компьютеров по этой программе подарят! Сейчас в ежедневном режиме идут отчеты по этим школам по подготовке выборов в российскую Госдуму, выясняется наличие собственной техники, ее состояние, будет еще поставка всяких агитационных материалов и дополнительная оплата людей, разумеется».



«Донецкое агентство новостей» обещает к выборам открытие 255 таких «информационных центров для граждан Российской федерации», первые 23 открылись в городах с 26 июля.



Тотальная СНИЛСофикация без обязательств



На подконтрольной «ДНР» территории который месяц идет массовая кампания получения новыми гражданами России российских СНИЛС (аббревиатура — Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счета), без которых невозможно зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг (сайт Госуслуги). СНИЛС для не имеющих российской прописки граждан РФ на подконтрольной «ДНР» территории подобен чемодану без ручки — российские пенсии и другие социальные выплаты они все равно получать не могут, но без него невозможно голосовать на выборах.

Донецк, Привокзальная площадь, август 2021 года. Фото Spektr. Press

Ради проведения российских выборов в де-юре украинском Донбассе и ради пятисот тысяч голосов за «Единую Россию» в Донецке и Луганске людям обещают неведомые золотые горы, неясные проблемы и вполне конкретные 10 тысяч рублей на каждого ребенка прямо с 1 сентября.



Речь идет о единовременных выплатах на детей от 6 до 18 лет согласно указу российского президента от 2 июля 2021 года, где действительно говорится о 10 000 рублей, которые предназначены для «граждан Российской Федерации, проживающих на территории Российской Федерации».



О том, что ДЭГ будет протестирована в семи экспериментальных регионах РФ ЦИК официально сообщила только в конце мая 2021 года.



Экспериментальными стали города Москва и Севастополь, Нижегородская, Ярославская, Курская, Мурманская и Ростовская области. ДЭГ уже тестировался в ряде регионов России, но под эти выборы в Государственную думу в число экспериментальных дополнительно включили город Севастополь и две области — Курскую с Ростовской.



Источники «Спектра», близкие к Администрации президента России, утверждают, что 600 тысяч новых избирателей изначально собирались прибавить в избирательные списки Москвы, но потом, после ясно выраженного несогласия мэра Москвы, все-же победил вариант с Ростовом-на-Дону.



Для участия в ДЭГ необходимо иметь личный кабинет на портале Государственных услуг РФ, чтобы открыть такой кабинет нужен личный СНИЛС, чтобы голосовать, нужно подать электронное заявление о своем желании не ранее 2 августа 2021 года и не позднее 24:00 по московскому времени 13 сентября 2021 года. Разъяснение об этом опубликовано на официальном телеграмм-канале ЦИК РФ, там же поясняется, кто именно может воспользоваться дистанционной электоральной услугой, отдельной строкой там прописано:



- Граждане РФ, не имеющие регистрации по месту жительства на территории РФ, получившие гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года номер 183.



Получается, что о ДЭГ в Москве официально было объявлено в мае. Но, как утверждают источники «Спектра» в идеологическом блоке «ДНР», первые совещания о необходимости срочно начать агитационную кампанию для получения обладателями новых российских паспортов СНИЛС прошли в Донецке в декабре 2020 года, к январю был разработан общий план, а в марте массовым тиражом вышел специальный выпуск газеты общественного движения «Донецкая республика» о пользе и насущной необходимости срочного получения СНИЛС.



Скриншот страницы газеты общественного движения «Донецкая республика»



Задача агитаторов была очень тонкой — нельзя было вызвать ажиотажа среди местных пенсионеров. В реальности СНИЛС — это в первую очередь страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, а на российские пенсии пенсионеры при «ДНР» без прописки на «большой земле» (то есть, в России) претендовать не могут. В итоге в газете разъяснялось, что регистрация на портале Госуслуг очень важное начинание поскольку продвигает интеграцию с Россией и при определенных условиях позволяет получить минимальный полис обязательного медицинского страхования (ОМС), для которого регистрация в РФ не обязательное условие. А вот пенсии России получать пока нельзя — об этом даже сделали отдельную небольшую заметку понятным старикам крупным шрифтом.



Для создания ощущения этой «еще более глубокой» интеграции в Донецке предпринимаются экстраординарные усилия. Например, сейчас жителям на телефоны местного оператора «Феникс» стали приходить смс о экспериментальном переходе нумерации номеров с украинских +38 на российский +7 — то есть на отдельные донецкие мобильные номера станет можно звонить с российских телефонов по тарифам операторов. Ну, словно вы звоните в Москву. Об этом 29 июля сообщил телеграмм-канал сотрудника «министерства информации ДНР» Алексея Акутина. В реальности никакого перехода на код «+7958» вместо привычного «украинского» «+38 071» не происходит. Просто некоторому количеству случайно выбранных номеров тех людей, которые чаще всего звонят в Россию, «в качестве эксперимента», бесплатно, по внезапно возникшей доброй воле российского оператора «Sprint» присвоили на территории России новый код. Эксперимент продлится пару месяцев, как раз до выборов.



О грядущих выборах в Государственную думу в декабре 2020 года на совещаниях «ДНР» исполнителям не говорили, в самопровозглашенных республиках уже привыкли выполнять любые распоряжения из Москвы без лишних обсуждений.



Аврал у «ДНР» пришел уже этим летом, после разъяснений ЦИК России. Темпы получения СНИЛС новыми гражданами России оказались явно недостаточными, и в процесс вступили все государственные органы и бюджетные организации самопровозглашенной республики. Процесс напоминал пожар — с конца июня помощью в оформлении стали заниматься буквально во всех бюджетных организациях, сами СНИЛС к тому времени давно уже выдавали без выезда с подконтрольной «ДНР» территории, пакеты документов вне всяких очередей принимали местные «миграционные службы ДНР».



В начале июля из отпусков были отозваны администраторы школ (директора или завучи, по выбору). Затем из отпусков попытались отозвать всех классных руководителей.



«Нам сбросили на почту две таблицы, мы должны были опросить родителей каждого ребенка и всех живущих с ним вместе включая дедушек и бабушек, — рассказывает "Спектру" учительница одной из школ Калининского района города Донецка. — Вот есть семья, у этой семьи сколько человек имеют российский паспорт, СНИЛС и (регистрацию) Госуслуги. Родители говорят: "Зачем?" — но мы ничего не должны объяснять. Умный сам поймет — это для выборов!».



Фотографии этих заполненных таблиц от отдельных школ есть в распоряжении «Спектра». Мы их не публикуем в целях обеспечения безопасности наших источников в «ДНР».



В классе нашей собеседницы из 29 детей в семи семьях были обнаружены люди с российскими паспортами, но СНИЛС и одновременно регистрация на сайте Госуслуг были не у всех. Отвечающих всем трем критериям оказалось только 10 человек из числа родителей и бабушек с дедушками. Вторая опрошенная «Спектром» учительница из города Макеевки сдала такую же ведомость — у нее в классе люди с российским гражданством и одновременно СНИЛС были только в пяти семьях. Данные надо было сдать к 11−12 июля, но принимали их вплоть до 15 числа.



Учителям заодно довели для распространения среди родителей информацию о том, что все, кто зарегистрируется на сайте Госуслуги, смогут там же подать заявку и получить к 1 сентября на каждого ребенка «помощь от России» в 10 тысяч рублей! Один из педагогов показала журналисту «Спектра» смс с таким текстом от своего заведующего учебной частью школы.



Сама завуч этой донецкой школы в эти дни дежурила в фойе своего учебного заведения и помогала всем желающим родителям учеников подавать документы на получение СНИЛС и регистрироваться на российском сайте Госуслуг.



Как сообщил «Спектру» источник в «правительстве ДНР», с июля получение российских паспортов в пунктах выдачи в Ростовской области также в обязательном порядке сопровождается получением СНИЛС и регистрацией на сайте Госуслуги. При этом собеседник «Спектра» честно выразил сомнение, что зарегистрированных должным образом и политически активных граждан России на подконтрольной «ДНР» территории найдется к выборам больше 150 тысяч человек. Граждане России из самопровозглашенных республик в большом количестве выезжают на заработки в РФ, по большому счету экономически активное население получает российские документы именно для этих целей.



Политическая борьба и предвыборная агитация



«На 11 мая (День республики, главный праздник «ДНР» — прим. ред.) у нас были Андрей Турчак от «Единой России» и с ним еще несколько человек, были люди и от коммунистов — эти приехали по личным приглашениям, можно сказать с короткими частными визитами. А так тут всем «Единороссы» рулят! Тот же Яценко (кандидат от «Справедливой России» из партии «За правду!» Захара Прилепина - прим. «Спектра») уже запостил, что его зарегистрировали как кандидата в депутаты от Справедливой России от города Севастополя. А тут по большому счету все получит «Единая Россия».



Предвыборная агитация на подконтрольной «ДНР» территории закончилась вместе с политической борьбой, не начавшись. С зимы самопровозглашенные республики обрабатывала партия «За правду!» Захара Прилепина, которая впоследствии объединилась ради выборов в Государственную думу с партией «Справедливая Россия».



Прилепин открывал представительство партии в Донецке и обещал привести в Госдуму известных персонажей войны на Донбассе, членов организации Александра Захарченко «Оплот Донбасса» и сбитого на здешних выборах в 2018 году проекта «Свободный Донбасс»: Сергея Завдовеева с позывным «Француз», Ахру Авиндзба позывной «Абхаз» и бывшего «министра связи ДНР» Виктора Яценко. Вместе с самим Прилепиным и политтехнологом Александром Козаковым вся эта компания с 2018 года не допускалась на подконтольную «ДНР» территорию. А Ахра Авинзба и вовсе сидел в тюрьме в родной Абхазии.



К августу 2021 года участие в парламентской кампании вместе со «Справедливой Россией» благотворно сказалось только на Абхазе — его выпустили из заключения и, по информации источников «Спектра» в «ДНР», Ахра Авинзба сейчас вернулся в более для него безопасный Донецк к оставшемуся с 2014 года подконтрольному бизнесу, подразделению и спонсируемой «героем ДНР» из Абхазии местной Лиге КВН.



Захар Прилепин и Александр Казаков за последние полгода так и не появились ни на одном публичном мероприятии «ДНР». Сложнее ситуация с Виктором Яценко. Шуму наделало сообщение бывшего руководителя «Совета безопасности ДНР» Александра Ходаковского. Анализируя перемены в управлении местной крупной промышленностью с приходом в июне 2021 года нового «инвестора» в лице российского предпринимателя Евгения Юрченко, Ходаковский анонсировал появление в руководстве зарегистрированного в Южной Осетии ЗАО «Внешторгсервис» (ВТС) человека Прилепина — Виктора Яценко.



«Среди будущих топ-менеджеров обновленного ВТС мы увидим и известные нам фамилии. Некоторые, такие, как бывший министр связи ДНР Яценко, вполне неплохо зарекомендовали себя на своих поприщах, пока их не сняли в ходе «плановой ротации» — писал Александр Ходаковский в своем телеграм-канале.



Яценко сняли не в ходе «плановой ротации», а со скандалом и открытием уголовного дела за растрату бюджетных средств — это обычная практика в «ДНР» по отношению к лицам, приезд которых в Донецк в дальнейшем нежелателен.



«Нет Яценко в коридорах компании и даже шепота об этом нет!» — рассказал «Спектру» источник в ВТС.



«Сломались источники у Ходаковского, похоже! Не будет тут никого, кроме «Единой России», — пояснил, в свою очередь, ситуацию источник в руководстве общественного движения «Донецкая республика».



И наконец сам Виктор Яценко опубликовал на своей странице в сети фейсбук как удостоверение о своей регистрации в качестве кандидата в депутаты в Госдуму от города Севастополь, так и фото там же вместе с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым. «Герой ДНР» родом из Херсона тему Донбасса для себя вынужденно закрыл — будет избираться в Крыму.



Виктор Яценко и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в Севастополе. Фото со страницы Яценко в Facebооk

Из «героев» минувших дней к выборам на неподконтрольных Украине территориях Донбасса допущен только «экс-премьер ДНР» Александр Бородай, но его «Союз добровольцев Донбасса» на этих выборах вступил в коллаборацию как раз с партией «Единая Россия».



15 июля 2021 года в Донецке торжественно прошел форум под названием «Россия-Донбасс: единство приоритетов», на который привезли представителей ЛНР, Абхазии и Южной Осетии, но не кандидатов в депутаты от тех же «Справедливой России» и КПРФ.



Местные СМИ зато торжественно перечисляли участников форума от «Единой России»: кандидата в депутаты Государственной Думы РФ по региональным спискам партии «Единая Россия» от Ростовской области Александра Бородая.



Игорь Гиркин (Стрелков) и Александр Бородай в Донецке, июль 2014-го. Фото Сергея Ваганова для Spektr. Press

Называли также первого заместителя председателя комитета Государственной Думы и по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, члена комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артема Турова, депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ, координатора интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрея Козенко.



Андрей Козенко — бывший пророссийский политик украинского Крыма, человек под санкциями с 2014 года, и именно ему обычно доверяют делать в Донецке неоднозначные заявления.



Сейчас главным событием форума для местных стало его обещание предложить ввести «специальную форму регистрационного учета жителей «республик» с гражданством РФ, которая бы решила проблемы с отсутствием у них российской прописки».



Как известно, без российской прописки граждане России с подконтрольных «Л-ДНР» территорий не имеют доступа к базовым государственным и социальным услугам РФ — пенсиям, медицинскому страхованию, получению материнского капитала и т. д. Новые граждане России из Донбасса получают паспорта с кодом Псковской области и без регистрации, их, выданные в специально открытых учреждениях миграционной службы в Ростовской области паспорта, не признает Украина.



С этими паспортами, например, нельзя пересечь российско-украинскую границу. Со всем этим багажом новые обладатели паспортов России из Донецка и Луганска небезосновательно до сих пор называли себя гражданами РФ второго сорта.



Осторожно высказанное в Донецке «предложение» депутата Государственной думы от «Единой России» Андрея Козенко — пока главное предвыборное обещание партии для жителей Донбасса. Главное, но не единственное.



От имени «Единой России» 28 июля в Донецк завезли партию вакцины от коронавируса — на этот раз 86 и 90 тысяч доз однокомпонентной «Спутник-Лайт».



Кроме того, с 15 августа до 17 сентября (первый день электронных дистанционных выборов) для всех желающих запланировали серию молодежных фестивалей «Море-Лес», а 7 августа партия «Единая Россия» уже устраивала одновременно в Донецке и Луганске массовую «Зарядку РФ».



А еще, как стало известно «Спектру» от своих источников, в среде сотрудников правительства и общественного движения «Донецкая республика» распространили информацию о том, что при помощи «Единой России» в рамках углубления интеграции с Россией следующим шагом станет резкое ускорение выдачи российских паспортов — «к новому году» процедура якобы станет занимать от подачи пакета документов до получения гражданства России всего 5 дней.



В Донецке началось повальное вступление в ряды «Единой России»



Местные члены движения «Донецкая республика» еще на форум 15 июля должны были прийти с фотографиями и распечатанными с сайта партии и заполненными анкетами — вступать в «Единую Россию» местная партия власти начала прямо сразу. А для жителей Донецка с российскими паспортами пункты приема в «Единую Россию» с бесплатным фотографированием развернули в донецком Парке культуры и отдыха имени Щербакова.



О своем скором вступлении в ряды «Единой России» заявили бывший народный депутат Украины от КПУ и, получается, бывший коммунист и нынешний председатель «народного совета ДНР» Владимир Бидевка и глава «ДНР» Денис Пушилин.



Глава «ДНР» Денис Пушилин, на заднем плане председатель «Народного совета ДНР» Владимир Бидевка. Фото с сайта Пушилина

О подвозе избирателей на пункты голосования в Ростовскую область речи больше не идет, как говорят источники «Спектра» в идеологическом блоке «ДНР», сейчас больше актуальны организационные совещания о формировании кол-центров и других вспомогательных структур для обеспечения Дистанционного электронного голосования всех, кто имеет российский паспорт.



Ближайшие недели наверняка принесут еще новости о подготовке голосования за «Единую Россию» — по-иному грядущие выборы в Государственную Думу РФ в Донецке уже не называют.



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