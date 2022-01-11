«Украине нужно быть готовой к сложному году». Что ждет переговоры по Донбассу

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

2021 год стал одним из самых сложных для переговорного процесса по Донбассу. Нынешнее положение дел напоминает дипломатический тупик, а Кремль, наоборот, заостряет углы, всячески пытается продавить свою повестку, используя разные способы шантажа. Вплоть до угрозы полномасштабного военного вторжения вместо гибридной агрессии. Как Украина оказалась в центре противостояния России и НАТО, есть ли еще надежда на существующие переговорные площадки — читайте в материале «Новостей Донбасса».



В декабре прошлого года Россия передала США список требований по гарантиям безопасности. На своей итоговой пресс-конференции российский президент Владимир Путин подчеркнул: Кремль хочет от НАТО юридических подтверждений отказа от дальнейшего расширения на восток. В частности, имеется ввиду неприемлемость вступления в Североатлантический альянс Украины и ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы. В случае неисполнения требований, Москва не исключает возможности масштабного военного конфликта.



Требования гарантий и ответ НАТО



На итоговой пресс-конференции российский лидер эмоционально пояснял требования гарантий безопасности словами о ракетах, с которыми Штаты «пришли к нашему дому».



«Разве это какое-то избыточное требование? Вы должны дать нам гарантии! Вы и немедленно! Сейчас», — заявил он.



По утверждению Константина Скоркина, аналитика Московского Центра Карнеги, таким образом Кремль стремится к тому, чтобы выстроить предсказуемую конфронтацию с Западом в духе холодной войны. Прежде всего, здесь Украина становится самым горячим участком вот этого противостояния, подчеркивает он.



В НАТО ответили, что решение о принятии новых членов в альянс принимают только сами страны-участники и претенденты. А президент Владимир Зеленский недавно заявил, что в 2022 году Украина планирует принять участие в саммите НАТО.



«Мы откровенно говорим, что готовы к диалогу. Нам нужно, чтобы российская сторона сказала, что они готовы. Обсуждаем участие Украины в саммите НАТО в Мадриде в 2022 году. Для нас самое главное событие, чтобы мы присутствовали в том или ином виде, а также чтобы в 2022 году у нас был конкретный проект, конкретная перспектива именно с датами, когда нас видят равноправным членом альянса», - отмечает глава украинского государства.



Тупиковый год



Ультиматум Кремля относительно НАТО можно считать итогом всего неудачного и непредсказуемого 2021 года для переговорного процесса.



Константин Скоркин считает, что для донбасского переговорного процесса минувший год был очень тупиковым. Противоречия между сторонами стали практически неразрешимыми. Забуксовала вся переговорная тема, никаких компромиссных вариантов не просматривается.



В итоге встреча в Нормандском формате на высшем уровне так и не состоялась. В свою очередь политический аналитик Мария Кучеренко признает: было очевидно еще в конце 2020-го, что РФ сделает все для развала работы Нормандского формата.



Новый вектор методом шантажа



Кремль настаивает на выполнении Минских соглашений в собственной интерпретации. Отметим, что к относительно устойчивому перемирию и прекращению огня, достигнутому в 2020-м, вернуться так и не удалось. Наоборот, 2021-й прошел под звуки гусениц российских танков, направляющихся к границам Украины. Шантажируя мировое сообщество масштабной эскалацией конфликта, Путин дважды по аналогичной схеме добился встреч с американским президентом Джо Байденом. Таким образом был задан новый вектор двусторонних отношений между Вашингтоном и Москвой.



«Фактически речь идет о возвращении к системе существования сфер влияния в мире. То, что существовало после Второй мировой войны и до окончания холодной войны», — напоминает Максим Хилько, директор программы «Российские и Белорусские студии» совета внешней политики «Украинская призма».



По признанию Марии Кучеренко, в целом России удалось тактически добиться своего.



«Этого диалога с США, о котором она говорила по-разному, с разными интонациями на разных уровнях, в течение всех лет конфликта», — уточняет она.



Какая встреча без повестки



На фоне вероятной эскалации конфликта Зеленский с прошлой весны начал говорить о необходимости прямых переговоров с Кремлем, высказывая намерения встретиться с Путиным. Но этого не произошло. По словам экспертов, у такой встречи нет повестки, так как Россия наотрез отказывается обсуждать вопросы оккупированного Донбасса и тем более Крыма.



«В понятии России Украина находится под внешним управлением и здесь надо рассматривать вот желание заставить Украину вести переговоры с марионеточными режимами оккупированных территорий Донбасса. Это свидетельствует о том, что Россия видит уровень Украины как фактически сателлита США», — отмечает Максим Хилько.



В 2021 году переговорные позиции несколько снизились и у европейских стран-участников Нормандского формата, таким образом затормозив Минский процесс.



По словам Константина Скоркина, выборный период в Европе значительно ослабляет позиции европейцев. В Москве не видят, с кем можно долгосрочно договариваться.



Требования как ультиматум



Осенью еще больше усилилась вероятность эскалации конфликта. Россия продолжала стягивать свои войска и военную технику к украинской границе. Не только с востока и из Крыма, но и со стороны Беларуси. Мировое сообщество заговорило о планах Кремля по масштабному военному вторжению в Украину. Джо Байден опять сел за стол переговоров с Владимиром Путиным, в этот раз уже по видеосвязи. Подробности их разговора неизвестны. В Белом доме заявили, что Байден пригрозил российскому президенту серьезными санкциями, вплоть до полной финансовой изоляции страны. Уже после, когда были опубликованы требования Кремля о нерасширении НАТО на восток, стало окончательно ясно, что угроза российского военного вторжения в Украину — это прямой ультиматум Североатлантическому альянсу и США.



«Требования, которые там выдвинуты, они совершенно нереалистичны, но это уже создает какую-то исходную точку. Запад может с этим не соглашаться, может с чем-то частично соглашаться, и тогда будут переговоры сложные, которые будут длиться долго. Но есть, конечно, плохой вариант - ультиматум выдвинут специально, чтобы развязать себе руки, потому что никто принимать такие требования не будет», - прогнозирует Скоркин.



Что ждет донбасский процесс в 2022-м



2021 год стал настоящим вызовом для дипломатии. Кремль выступает с позиции силы и безапелляционности, а Украина и западные партнеры пытаются сгладить острые углы и используют политику сдерживания. По словам экспертов, эта тенденция будет продолжаться и в наступившем 2022 году.



«И то, как мы и наши западные союзники сможем пройти эту зиму, как они расставят приоритеты, от этого будут зависеть перспективы безопасности в Европе», — подчеркивает Мария Кучеренко.

По ее убеждению, Россия будет продолжать шантажировать всех, с кем пытается работать, к примеру, по тому же газовому вопросу. В таком случае мир увидит еще не один гибридный конфликт, инспирированный, подчеркивает Кучеренко.



«Постоянная нависающая военная угроза над Украиной — это способ, что если вы не хотите по-хорошему договариваться, то у нас всегда есть танки, ракеты, самолеты», — добавляет Константин Скоркин. По его мнению, что в этом году стоит ждать усиленных контактов между Америкой и Россией, в рамках всей этой повестки».



«Украине здесь нужно быть готовой к довольно сложному году во всех отношениях и конкретно в дипломатическом, потому что придется отстаивать жестко свои интересы», — подытоживает Максим Хилько.