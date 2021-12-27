Еще один год при «Л-ДНР». Итоги для Донецка и Луганска

Денис Пушилин и Дмитрий Медведев на съезде партии «Единая Россия». Фото с сайта Пушилина

Седьмой год отдельные районы Донецкой и Луганской областей заканчивают под контролем российских прокси «ДНР»и «ЛНР». Неподконтрольные украинские города все дальше от «большой» Украины. За минувший год Кремль на порядок усилил экономическое, политическое и ментальное влияние на эти территории.



Два года изоляции



Почти столько длится блокирование работы КПВВ группировкой «ДНР», которое они объясняют защитой от распространения коронавируса. Разрешение на передвижение, который год, нужно просить у так называемого специального штаба. Единственный пункт пропуска «Станица Луганская», который разрешает проход без спецпропуска раз в месяц и с пропиской в Луганской области, и тот пешеходный. Поэтому преодоление сотен километров через Россию за несколько тысяч гривен в один конец по сей день остаются единственными способами проезда для людей из Донецка. По факту же это просто еще одна удачная возможность отрезать людей от пространства Украины.



За товарами и услугами люди по понятным причинам теперь отправляются в российский Ростов.



И казалось бы, появился шанс на полноценное открытие КПВВ хотя бы в период новогодних и рождественских праздников — эту инициативу предложили Россия и группировки «Л-ДНР». Но инициатива оказалась с подвохом. «Л-ДНР» затребовали признания Украиной российской вакцины «Спутник» и документов о вакцинации с печатями так называемых «республик».



«Наши КПВВ открыты с 20 ноября 2020 года. Вся их деятельность посвящена тому, чтобы легализовать т.н. “Л-ДНР” в правовом поле Украины. Мы не признаем “Спутник”, вместо этого мы предложили вакцинацию признанными во всем мире вакцинами, как раз на КПВВ с нашей стороны. Зато вот пропихнуть бумаги по “Спутнику” с печатями т.н. “Л-ДНР” — на это им ума хватило. Еще и льют “крокодильи слезы” о несчастных жителях Донбасса, не пропуская их к нам на КПВВ, чтобы мы могли их вакцинировать и выдать им официальные документы», — комментирует ситуацию спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.



Так что открытие КПВВ со стороны «Л-ДНР» в новом году остается сомнительной перспективой.

Большинство КПВВ на Донбассе продолжают оставаться закрытыми. Фото: ГПСУ

Объединение «единых»



В уходящем году старт получила инициатива Кремля по объединению двух контролируемых ею группировок «ЛНР» и «ДНР». Осенью они даже подписали договор о создании единой так называемой таможенной территории и развитии экономической интеграции. Боевики демонстративно демонтировали блокпосты на так называемой «границе» между оккупированными городами Луганской и Донецкой областей. На этом пока процесс объединения завершился, ведь сами боевики понимают, формальное объединение двух образований в некий единый субъект будет очередным нарушением Минских соглашений.



«Каждое это квазиобразование пытается играть какую-то свою роль. Мультиплицируются затраты, в том числе и накладные на содержание этих территорий. То есть, это для России не выгодно, России было бы проще слить их в одну какую- то единицу. Соединение "ЛНР" и "ДНР" произойдет тогда, когда Россия примет для себя решение полностью отказаться от Минского процесса», — считает экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.



Но эксперты говорят, подобное объединение — это только вершина айсберга, все указывает на кардинальные перемены в экономической модели отдельных районов Донбасса возможно уже в новом году через российских бизнесменов.



Был Курченко, стал — Юрченко



Скандально известного беглого украинского олигарха Сергея Курченко, который был смотрящим за промышленностью в ОРДЛО от Москвы, в этом году заменили на другого, российского бизнесмена Евгения Юрченко.



Его называют человеком, который выполняет функции антикризисного менеджера для промышленности оккупированного Донбасса. Сам «Внешторгсервис», со всеми предприятиями как на территории ОРЛО, так и ОРДО отдали под управление Юрченко и переименовали в Южный горно-металлургический комплекс, сменив также организационно-правовую форму. Раньше было ЗАО, теперь «Внешторгсервис» стал обществом с ограниченной ответственностью.



«Когда пришел Юрченко с предпринимателями, чиновники "Л-ДНР" рассчитались. Завели действительно какие-то деньги на модернизацию промышленности, что-то даже запустили: Енакиевский, Донецкий, Алчевский металлургические заводы. Но, проблема угольной промышленности так и осталась — 12 шахт в этом году закрыли, то есть это плюс к 40 шахтам, которые закрыли в прошлом году. И это продолжится. В следующем году будут закрыты остальные шахты, которые исчерпали свои запасы», — размышляет сооснователь «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский.



Это все и похоже на построение новой экономической модели, о которой говорит финансовый аналитик Кущ. Из больших городов на оккупированных территориях будут создавать агломерации, на промышленности которых и будет сконцентрирован российский бизнес.



«Должен быть один моногород, потому что всю территорию развивать в рамках этой модели не получится. Только в рамках развития одной или двух агломераций. В ОРДО получается Донецко-Макеевская агломерация. Остальные будут находиться в упадке. Но 2022-й будет годом скрытого неформального демонтажа минского процесса. И скорость демонтажа минского процесса будет пропорциональна скорости реализации этой экономической модели на базе “Л-ДНР”. Реализации этой модели будет содействовать резкий рост цен на сырьевые товары и полуфабрикаты на мировых рынках. Цены на металл растут, цены на уголь растут и местный товар будет находить своего потребителя», — считает экономист Кущ.

Евгений Юрченко (в центре). Фото: «ДАН»

Плоды паспортизации



С 2019 года Кремль по упрощенной системе раздает российские паспорта жителям оккупированных украинских городов. На сегодняшний день уже более 700 тысяч украинцев получили российское гражданство, проживая в Донецке и Луганске. В 2021-м Кремль смог наконец-то воспользоваться плодами паспортизации, целью которой было привлечение жителей ОРДЛО к онлайн- и офлайн-голосованию на выборах в Госдуму РФ. Процедура по итогу выглядела скорее добровольно-принудительной, с организованным подвозами бюджетников и списками от предприятий, с обязательством голосовать на российских выборах. Так, размещением своих участков для голосования на украинских территориях, Россия в который раз подтвердила свою причастность к оккупации Донбасса и нарушила Минские соглашения.



В новом году эксперты предвещают Донбассу углубление гибридной оккупации. Но часть аналитиков считают, что Кремль на бумаге не признает эти территории, и включать их официально в состав РФ, скорее всего, тоже не будут, а по умолчанию будут продолжаться процессы, заданные Кремлем в прошедшем году. Часть же экспертов считают признание вполне реалистичным.