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Реинтеграция Донбасса: Что получилось (а что нет) за год

Новости Донбасса
31 декабря 2021, 17:00

Реинтеграция Донбасса: Что получилось (а что нет) за год

Какими были итоги политики реинтеграции за 2021 год. Фото: Новости Донбасса Какими были итоги политики реинтеграции за 2021 год. Фото: Новости Донбасса

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий — профильный орган, которое должно заниматься проблемами переселенцев и жителей неподконтрольных территорий. В частности, делать их жизнь проще, а государственные услуги — доступнее. Насколько министерство справилось со своими задачами и что уже в обновленном виде готовит в 2022 году, анализировали «Новости Донбасса».

От бумажной работы к гуманитарным проблемам

Работа министерства реинтеграции в 2021 году была сосредоточена на написании документов: стратегии по Крыму и Донбассу, основы государственной политики переходного периода и закона об амнистии, который до конца прописать не успели.

«Это важно. Но, к сожалению, темп тот, который был задан в связи с избранием нового президента, когда открывались КПВВ, ремонтировался мост в Станице Луганской — такие практические вещи немножко отошли на второй план и больше была законодательная работа», — отмечает политический эксперт Виталий Сизов.

Уже новая глава министерства Ирина Верещук, пришедшая на смену Алексею Резникову, признает проблему: гуманитарный блок оставался на вторых ролях.

«Стратегии, конечно, тоже нужны. И формальное их закрепление, когда мы видим, куда мы движемся, для чего мы это делаем и какая динамика должна быть — это очень хорошо. Моя же миссия — не написание, а воплощение наработок в жизнь», — подчеркнула она.

Министр реинтеграции Ирина Верещук во время посещения КПВВ «Станица Луганская». Фото: пресс-служба Минреинтеграции

Жилищный вопрос

Предыдущая команда министерства в этом году организовала выплаты за разрушенные в результате боевых действий дома. Более 500 пострадавших получили денежные компенсации. В то же время по-прежнему больным вопросом для большинства переселенцев остается собственное жилье, а точнее — его отсутствие. Лишь 12% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) обеспечены крышей над головой.

«Все остальные либо арендуют, либо живут у родственников и это очень большая проблема», — отмечает Верещук. Она признает, что темпы обеспечения переселенцев жильем в 2021 году были очень малы по сравнению с их потребностью.

В 2021-м работали две программы — доступное жилье и ипотека под 3% при содействии Германии, которая профинансировала проект на 25,5 миллиона евро.

«Было подано 21 тысяча заявок — то есть это говорит о том, что информационная политика была очень-очень плохо проведена. Люди не знали о данной программе. Потом путем отбора было всего выбрано порядка 600 лиц, а заключены договора с примерно 40%. Поэтому опять-таки говорить об эффективности сложно», — оценивает ипотечную программу руководитель адвокатского бюро, участница общественной организации «Донбас-Донбасс» Галина Попазова.

В Минреинтеграции надеются, что в новом году удастся запустить новые программы и получить под них финансирование из бюджета.

«Мы сейчас идем к тому, чтобы 2022 год объявить годом жилья. Я благодарю президента Украины, который услышал то, как важна и как насущна потребность в жилье именно у ВПЛ и объявил, что 20 миллиардов из нашего государственного бюджета будет зарезервировано под ипотечно-кредитные программы для ВПЛ из числа госслужащих: учителей, врачей, библиотекарей», — рассказала Верещук.

Большинство переселенцев до сих пор остаются без собственного жилья. Фото: Новости Донбасса

В условиях закрытых КПВВ

Чтобы сделать услуги доступнее для граждан, проживающих на неподконтрольной территории, в этом году были построены сервисные модули прямо на линии соприкосновения. В современных зданиях есть и банк, и ЦНАП, и почта, что уже покрывает большинство запросов жителей ОРДЛО. В то же время блокировка работы КПВВ со стороны группировки «ДНР» практически нивелировала проделанную работу.

«Меня удивляет подход, когда мы говорим, что КПВВ это так же, как граница условно с РФ. Если мы говорим о реинтеграции, если мы говорим о политике, которая настроена на людей, то не может быть в части Донецкой или Луганской областей, или даже на крымском направлении таможенных переходов. Там не могут стоять таможенники, там не могут действовать правила, применяемые для всех иностранцев и лиц, пересекающих границу государства», — говорит о своем подходе глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

Из-за ограничений на КПВВ поток людей по данным ООН сократился на более чем 90%. Жители ОРДЛО остались отрезанными от украинских услуг и документов, даже элементарно не могут оформить паспорта.

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Цифровой фронт

Флагманская реформа в Украине — диджитализация государственных услуг — затронула также переселенцев и жителей ОРДЛО. Для них за 2021 год цифровизировали верификацию для продления социальных выплат, справку внутренне перемещенного лица и подачу заявления на ипотечный кредит — все это теперь можно делать со смартфона.

«Наше министерство постоянно работает с другими министерствами над тем, чтобы устранить препятствия в получении услуг жителями временно оккупированных территорий», — говорит заместитель министра по вопросам реинтеграции Снавер Сейтхалилев.

Но чтобы воспользоваться большинством цифровых услуг жители неподконтрольных территорий должны иметь действующие украинские документы, в основном, биометрические.

«Как правило, все эти трудности возникают, когда нужно какое-то свидетельство, какой то-документ или банковская карта, которые нужно получить на подконтрольной Украине территории. То есть нужно будет выехать, чтобы лично получить этот документ. Мне кажется, в этом основная трудность», — отмечает шеф-редактор сайта «Новости Донбасса» Богдан Каркачев.

Все услуги для переселенцев и жителей ОРДЛО планируют цифровизировать до 2023 года. Однако главной болевой точкой до сих пор остается паспорт — его дистанционно оформить нельзя, но в Минреинтеграции обещают разработать упрощенную формулу его получения уже в 2022 году.

«И главное мотивировать людей получать эти документы. Это , конечно, очень тяжело в условиях пандемии: когда закрыты все КПВВ и у людей вообще нет вариантов приехать на подконтрольную территорию, кроме как ехать через Российскую Федерацию», — говорит политический эксперт Виталий Сизов.

Большинство КПВВ на Донбассе остаются закрытыми. Фото: Новости Донбасса

В приоритете старики и молодежь 

В Минреинтеграции заверяют, что нацелены прежде всего на помощь самым мобильным — молодежи — и самым незащищенным — пожилым людям. Там пообещали, что со следующего года начнут выплату задолженностей по пенсиям. Кроме того, Ощадбанк продлил действие просроченных карт. Для абитуриентов из ОРДЛО хотят создать благоприятные условия — на первом этапе планируется повысить стипендии для переселенцев до 6,5 тысячи гривен.

«Многие люди говорят: мы должны добиваться равного отношения. Такие выплаты — это компенсация за те потери, которые понес человек, за те проблемы, с которыми он столкнулся. Это не преференции», — подчеркивает политический эксперт Виталий Сизов.

Тем не менее, проблемы с жильем для переселенцев, а также доступа жителей ОРДЛО к украинским услугам, правосудию и документам до сих пор остаются самыми острыми и нерешенными. Украина должна демонстрировать гибкость и быстро подстраиваться под запросы граждан Украины, которые пострадали от конфликта.

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