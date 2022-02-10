Украина отказывается от прямых переговоров с «Л-ДНР»: Что дальше?

Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Фото: «ДАН»

Все восемь лет конфликта на Донбассе Россия отрицает свое участие в захвате украинских территорий, называя это «внутренним делом» Украины. И который год удерживая контроль над самопровозглашенными «республиками» пытается склонить Киев к диалогу со своими марионетками в группировках «Л-ДНР». Пойдет ли Украина на прямые переговоры с боевиками и чем это может обернуться для страны — анализировали «Новости Донбасса».



Фамилии без статуса



Минские соглашения, к которым на всех переговорах апеллирует Кремль, были подписаны в 2014-2015 годах представителями от России, Украины и ОБСЕ. Несколькими строчками ниже были добавлены две фамилии без указания каких либо должностей. Это тогдашние представители политического крыла группировок на Донбассе — Александр Захарченко и Игорь Плотницкий, но никакого представительства эти люди не имели в официальном документе.



Политический аналитик Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» Мария Золкина напомнила, что Россия тогда требовала, чтобы они как представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) подписывали эти документы.



«Но компромиссным вариантом было, чтобы эти люди без какого либо статуса ставили эти подписи. Скажем так, на тот момент это было то, что удалось отстоять украинской делегации», — говорит эксперт.



Россия подменяет понятия



Сторон «ДНР» и «ЛНР» в принципе в Минских соглашениях не существует. Приемлемыми считались только консультации с представителями ОРДЛО, но Россия пытается подменить это понятие все 8 лет конфликта, приглашая под видом жителей Донбасса членов группировок «Л-ДНР», к тому же являющихся на сегодняшний день гражданами РФ.



Представитель ОРДО от Украины в Ттехсторонней контактной группе Сергей Гармаш отмечает, что эти участники играют роль, отведенную им Россией в переговорном процессе.



«Эти люди изображают вес в переговорном процессе, потому что они говорят очень много, Россия очень мало говорит и говорит всегда, что она — посредник, и ее устроят любые договоренности между Киевом, Донецком и Луганском. Как бы Россия делегировала им возможность говорить, хотя делегировала неформально», — пояснил Гармаш.



Президент России Влдимир Путин обвиняет Киев в нежелании решать вопрос Донбасса «в диалоге с людьми».



При этом власти Украины неоднократно подчеркивали, что за «диалог с людьми». Но в понимании Путина люди, с которыми должен говорить Киев, — это главы «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин, Леонид Пасечник и другие представители политического крыла подконтрольных Кремлю «Л-ДНР». Кто, кроме России, давал полномочия этим людям говорить от всего Донбасса — не понятно. Выборы, которые организовывала и проводила Россия на этих территориях, не признаны мировым сообществом, а также напрямую противоречат Минским соглашениям.



«Она [Россия] хочет, чтобы в рамках ТКГ мы начали рассматривать документы, которые продуцируют Донецк и Луганск. Но это уже будет означать, что мы признали их субъектность как стороны конфликта и стороны переговоров», — подчеркивает Сергей Гармаш.



Украину хотят превратить в конфедерацию?



Политолог Владимир Фесенко прогнозирует кардинальную трансформацию Украины в случае, если она пойдет на признание субъектности «Л-ДНР».



«Если Украина на это поддается, то тогда неизбежно придется соглашаться с российской позицией, что особый статус должны получить так называемые "республики". А это будет означать превращение Украины даже не в федерацию, а в конфедерацию. Это широчайшая автономия для этих территорий, а кроме того, это влияние на них Москвы», — говорит Фесенко.



Украинская сторона всегда акцентировала, что ни при каких условиях никаких переговоров с сепаратистскими организациями на Донбассе не будет, вторая сторона конфликта — это Россия. Но после встречи советников лидеров Нормандского формата замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, мол, две недели перерыва как раз и дается Киеву чтобы обдумать: будут ли они готовы рассматривать предложения представителей непризнанных «республик».



«Они [Россия] хотят изменить саму форму украинской государственности. В рамках единого тела украинского государства они хотят провести разделение так чтобы была параллельная Украина, которая имела бы особые отношения с Россией», — считает Владимир Фесенко.



Москва будет давить на партнеров



Глава Офиса президента Андрей Ермак информацию о какой-либо возможности диалога с «Л-ДНР» опроверг, но аналитики говорят, что Москва будет пытаться давить на Париж и Берлин.



«Вот эти две недели в перерыве между Парижем и Берлином — они тому и будут посвящены, чтобы российская сторона максимально додавила наших партнеров в Берлине и Париже, чтобы они занимали либо нейтральную, либо лояльную к России позицию, выдавая этот прямой диалог за выход из конфликта, вообще выход из этого тупика», — говорит политический аналитик Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» Мария Золкина.



Украина готовится к новой дипломатической схватке уже через неделю в Берлине, где встретятся советники лидеров Нормандской четверки. Украинский МИД настроен достаточно оптимистично, однако конкретных планов не озвучивает.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина поедет на встречу с неизменной позицией.



«Безопасность, затем политическая часть — и никаких прямых переговоров с ОРДЛО. Это и есть искусство дипломатии, как достичь компромисса, не пересекая свои "красные линии". Дайте дипломатам делать их работу», — подчеркнул Кулеба.



Выполнить невыполнимое



Как и МИД, так и политические аналитики считают, что прежде всего целью ближайших дипломатических встреч должен быть блок безопасности и гуманитарных вопросов. Но как выполнять блок политический после — это вопрос, на который нет ответа долгие годы. Потому что выходит так, что Украина стоит на распутье между политическими уступками Кремлю и замороженным конфликтом, который в любой момент может привести к новой эскалации или как минимум ее угрозе со стороны РФ.



«Это первый главный шаг, надо прекратить стрелять. А вот дальше проблема. Дело даже не в требовании Кремля прямых переговоров с сепаратистами. В том виде, как было записано в Минских соглашениях, выполнить их политическую часть будет крайне сложно, если вообще возможно. Раздача российских паспортов кардинально изменила ситуацию, и боюсь, что вероятность выполнения политической части Минских соглашений равна нулю», — высказал свое мнение политолог Владимир Фесенко.



Произойдет ли перезапуск дипломатии на встрече в Германии и каковы шансы у Минских соглашений наконец-то стать рабочим документом — проанализируем сразу по итогам саммита через неделю.



