Компартия сказала: «Надо!» Что стоит за идеей признать «Л-ДНР» в России

Депутат Госдумы РФ Казбек Тайсаев и глава «ДНР» Денис Пушилин. Фото: КПРФ

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин называл самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» «пока что непризнанными республиками». И вот уже депутат от Коммунистической партии РФ Казбек Тайсаев объявил о подготовке проекта постановления Госдумы о признании этих самых «ДНР» и «ЛНР». Что за этим стоит — «Новости Донбасса» узнали мнение экспертов.



Одна из угроз



Журналист Дмитрий Дурнев подчеркивает, что Россия всегда демонстрирует десяток сценариев возможного будущего, и в этой ситуации проявляется тот же подход.



«В данном случае нам угрожают признанием "ДНР-ЛНР" по типу Абхазии или Южной Осетии. Следом будут угрожать введением войск или созданием специальных военных баз, как это существует в Приднестровье, Южной Осетии и в Абхазии. Но это не единственная угроза», — считает журналист.



Представитель ОРДЛО от украинской стороны в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш говорит, что Россия не станет идти на признание «Л-ДНР».



«России не нужно это. Во-первых, если бы Россия хотела сделать это, то, наверное, с такой инициативой выступила бы пропрезидентская фракция, а не оппозиционная. Во-вторых, Россия заинтересована в выполнении Минских соглашений на ее условиях, [и об этом шла речь] на последних всех встречах с нашими западными партнерами или российскими противниками НАТО и США», — пояснил эксперт.

Абхазский вариант для Донбасса?



В то же время российские власти могут тестировать этот вариант, используя ручную оппозицию — коммунистов — потому что сами «стесняются» таких инициатив. Такое мнение высказал первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко. Он также отметил, что последствия принятия постановления могут быть опасными для Украины. В частности, из-за уже официального в таком случае размещения на территории оккупированной части Донецкой и Луганской областей российского военного контингента.



«Фактически проект постановления — о признании "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами. И фактически это тогда абхазский вариант и южно-осетинский, но с поправкой на то, что, к сожалению, абхазский вариант был менее опасен на тот момент для Грузии по сравнению с тем, насколько это будет опасно для Украины», — сказал Корниенко в эфире телеканала «Рада».



Признание «Л-ДНР» не выгодно России



Представитель ОРДЛО от украинской стороны на переговорах в ТКГ Сергей Гармаш уверен, что признание Россией группировок «ЛНР» и «ДНР» не соответствует ее стратегическим интересам.



«Я не вижу заинтересованности России в этом, она больше от него потеряет, чем получит. России выгодно как раз сохранять напряженность. России выгодно добиваться так называемого особого статуса для ОРДЛО. России выгодно внедрить ОРДЛО в политическое тело Украины для того, чтобы через них руководить Украиной, контролировать Украину. Возможно, это один из элементов вот такого нагнетания ситуации, которое мы видим сейчас и на наших границах, и в ситуации на Донбассе», — считает Сергей Гармаш.



Эксперты отмечают, что о признании группировок начали говорить на фоне переговоров России и НАТО не просто так. Якобы это может быть одним из рычагов влияния на Запад.



Такого мнения придерживается глава «Донбасского института региональной политики» Энрике Менендес.



«Я думаю, что это такой элемент торга, то есть не нужно воспринимать это за чистую монету, что, мол, раз законопроект зарегистрировали, то значит, скоро уже не за горами и признание. Я думаю, что это такая мера, которую в России рассматривают как один из крайних вариантов. Поэтому никаких практических последствий я не ожидаю, а то, что это будет использоваться Россией как инструмент давления, что сроки поджимают, мол, давайте быстрее что-то делать, иначе мы возьмем и признаем, — это, конечно, так будет использоваться», — говорит эксперт.



Рычаг давления



Но Россия и так уже максимизировала свое присутствие в ОРДЛО: паспорта, голосование в Госдуму, люди из Кремля в административном аппарате и, в конце концов, вооруженные группировки. В этом контексте признание — достаточно слабый рычаг давления, отмечает Дмитрий Дурнев.



«Нужно понимать, что все уже произошло: они захватили эту территорию и ее жестко контролируют, то есть все, что они делают, — это всего лишь увеличение давления на местное население. Для чего? Для того, чтобы Киеву стало больно, а через Киев стало больно Вашингтону или еще кому-то. Но не достаточно больно, это не те рычаги, которые могут сдвинуть позицию Украины, совершенно не те», — подчеркивает журналист.



В целом эксперты сходятся во мнении, что возможное признание — достаточно формальный шаг со стороны России, и он для нее совершенно не обязательный. Цель информационной шумихи, скорее, идеологическая. Ведь признание самопровозглашенных «республик» Россией будет означать ее автоматический выход из Минских соглашений, выполнение которых для нее — стратегический интерес.



