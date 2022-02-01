От поставок оружия до признания «Л-ДНР». Что происходит в переговорах по Донбассу

Встреча советников лидеров Нормандского формата. Фото: Елисейский дворец

«Нормандская четверка» возобновила работу и согласовала первый за два года совместный документ. После восьмичасовых переговоров в Париже между Украиной и Россией в присутствии Франции и Германии на уровне политических советников, делегации разъехались подводить итоги — каждая в свое посольство. «Новости Донбасса» анализировали итоги встречи вместе с экспертами.



О чем договорились в Париже



По результатам переговоров обе стороны в очередной раз открыто задекларировали, что между Украиной и Россией существует множество разногласий трактовки Минских соглашений и договорились, так сказать, «перевести их на общий язык».



«Если говорить о разногласиях, их действительно много, я сейчас занял бы очень много вашего времени, если бы стал их перечислять. Давайте все-таки смотреть в будущее, и позитивным сигналом есть то, что все стороны выразили согласие работать над решением этих разногласий», — заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.



Замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак назвал результаты встречи «новым прорывом».



«Мы все согласились, и это тоже новый прорыв, согласились, что пока будут разночтения по интерпретации Минских соглашений по их реализации, по последовательности выполнения соответствующих действий, Нормандский формат вряд ли сможет сыграть какую-либо существенную роль в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины», — заявил Козак.



В общем коммюнике акцент был сделан на необходимости соблюдения режима прекращения огня.



«Минские договоренности остаются основой для работы "норманди". Вне зависимости от разногласий по другим вопросам — необходимость соблюдения режима прекращения огня безоговорочна», — таков краткий итог совместного коммюнике, обнародованного Францией.



Следующая встреча советников лидеров Нормандского формата состоится в Берлине через две недели.



Игра на обострение



Россия настаивает на прямых переговорах Киева с главарями «Л-ДНР» Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Ермак заявляет — этого не будет.



Специальный корреспондент украинского иновещания в Европе Виталий Сизов констатирует, что позитивен уже сам факт диалога.



«Диалог продолжается, ни к чему конкретному не пришли, но все довольны фактом самого диалога, потому что ситуация напряженная, и естественно, разговаривать лучше, чем воевать, в любом случае», — отметил Сизов.



Пока в Париже обсуждали пути мирного разрешения ситуации на Донбассе, в Москве продолжили игру на обострение. Партия власти «Единая Россия» обратилась к российскому руководству с просьбой разрешить поставки вооружения группировкам «ДНР» и «ЛНР». Имеется множество подтверждений того, что Россия поставляет оружие незаконным вооруженным формированиям в ОРДЛО с 2014 года, но Кремль всячески это отрицает.



Первый зампред Совета федерации РФ Андрей Турчак заявил, что «Россия должна оказать "Л-ДНР" помощь в виде поставок отдельных видов вооружения».



Пока Турчак в Москве вещал о вооружении «Л-ДНР», замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак находился на переговорах в Париже, а когда вышел, и ему задали вопрос, он был, очевидно, сбит с толку и пытался выкрутиться.



«Я не знаю, чем руководствовался господин Турчак. С нами он не советовался. В Минских соглашениях нет запретов или предписаний, кого можно поддерживать, кого нельзя», — сказал Козак.



Признание / непризнание



Кроме поставок оружия, уже вторую неделю обсуждается внесение депутатами от КПРФ на рассмотрение Госдумы проекта постановления по вопросу признания так называемых «ДНР» и «ЛНР».



В экспертных кругах в Москве обсуждается вопрос: это коммунисты решили так пропиариться, или все-таки распоряжение запустить это обсуждение им было спущено от «единороссов» и администрации Путина.



Позже на вопросы о возможном признании «Л-ДНР» и о поставках оружия ответил глава МИД России Сергей Лавров. Он связал обе темы с выполнением Украиной Минских договоренностей.



«Вопрос о признании должен рассматриваться в контексте нашей твердой линии на то, чтобы заставить Запад заставить Киев выполнять Минские договоренности», — заявил Лавров.



Аналитики склоняются к тому, что реально признавать так называемую «независимость Л-ДНР» в Кремле не готовы, и просто опять играют на повышение ставок.



Автор Московского центра Карнеги Константин Скоркин отмечает, что акция КПРФ была больше частной инициативой.



«Вот сейчас мы видим, что здесь в этом выступлении КПРФ было больше все-таки частной инициативы, стремления сыграть на таком патриотическом поле, показать себя большими сторонниками "русского мира" чем Кремль. И "Единой России" нужно было срочно эту инициативу перебивать, и вот, собственно, появилась вот эта тема поставок оружия», — пояснил эксперт.



Сооснователь «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский считает, что процедура признания, если будет запущена, пройдет по-другому.

«Коммунисты подали идею — "а давайте признаем". Без проведения референдума, и обращения властей так называемых "ДНР" и "ЛНР" через волеизъявление граждан к Российской Федерации это проведено не будет. Процедура будет запущена совершенно по-другому», — уверен правозащитник.



При этом Лисянский подчеркивает, что четкого отказа от признания из Кремля не будет. Там попросту ставят этот вопрос на паузу, чтобы иметь возможность опять разыграть карту с якобы признанием для давления на Запад и на Украину.



Отзыв законопроекта о переходном периоде



Кроме того, эксперты обращают внимание: 27-28 января в Донецке планировали провести форум «Русский Донбасс». Но на фоне подготовки к встрече «нормандской четверки» — его в срочном порядке отменили.



«Я думаю, это может быть связано с переговорным процессом, так же, как и отзыв закона о переходном периоде, возможно, но опять же — нигде официально этой информации нет. Но естественно, когда ведутся переговоры и хочется найти какое то компромиссное решение, то нужны какие-то действия с обеих сторон, символически. Потому что к этому закону было и так много вопросов со стороны правозащитников и внутри Украины», — комментирует спецкорр украинского иновещания в Европе Виталий Сизов.



Закон о переходном периоде критиковали украинские правозащитники за то, что никакой конкретики в нем, по сути, прописано не было, больше политических деклараций. Ранее закон призвала доработать европейская Венецианская комиссия, и еще месяц назад власти заявили, что в ближайшее время принимать его не будут.



Автор Московского центра Карнеги Константин Скоркин считает закон о переходном периоде нереалистичным.



«Какие-то одиозные пропагандистские мероприятия свернули, но равно как и отозвали этот украинский закон, который мне кажется совершенно нереалистичным. Я его читал — там его положения выглядят так, как будто бы там это миллионная украинская группировка стоит у границ Донбасса, украинская власть там буквально завтра восстановится, и Украина диктует с позиции суперсилы свои требования», — отмечает эксперт.



Сценарии России



Аналитики считают, что Москва продолжит рассматривать как минимум несколько сценариев дальнейших действий. Первый — продолжение эскалации и наращивание войск с целью создания нужного фона для дальнейших переговоров и попытка принудить Украину к выполнению Минских соглашений и прямым переговорам с «Л-ДНР».



Константин Скоркин говорит, что в Москве этот вариант действительно рассматривают.



«Хотя на самом деле мне он кажется не очень реалистичным, то есть представить, чтобы сейчас западные союзники как бы смогли надавить на Украину так, чтобы она полностью капитулировала перед Путиным — представить нельзя. Хотя постоянно эта тема вбрасывается, что это возможно, что так или иначе Запад с Россией договорятся за счет Украины», — констатировал Скоркин.



В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции для иностранных СМИ заявил, что судьба Украины не будет решаться без нее.



«Не хотел бы, чтобы Украина стала результатом договоренностей президента Байдена и президента Путина. И президент Байден меня заверил, что ничего не будет без нас решаться про судьбу нашего государства», — сказал Зеленский.



Правозащитник Павел Лисянский убежден, что есть еще один вероятный сценарий России.



«План "Б" — признание "ДНР" и "ЛНР". Не забываем, что они созданы по их так называемым "конституциям" в масштабах Луганской и Донецкой областей. Они заявляют о том, что будут отвоевывать эти земли. И РФ, так как она их признала, поддержит военным путем, и это опять военный конфликт. Вот это план "Б"», — рассказал Лисянский.



Третий вариант — по сценариям, которые сейчас описываются в западной прессе. Но он катастрофический для всех — это военные действия. Если решение, какой избрать сценарий, в Москве до сих пор не приняли, вероятно, они просчитывают каждый следующий шаг Украины и Запада. И шаги эти должны быть конкретными и согласованными.



