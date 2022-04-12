Химоружие в Украине: Что известно о российской угрозе и как защититься

Решится ли Путин на химатаку? Иллюстративное фото: ТАСС

Россия имеет доступ к химическому оружию и, согласно предварительной информации, уже применила его в Украине — в Мариуполе. Какими будут последствия для страны-оккупанта и как защититься от химической атаки мирным жителям — рассказывают «Новости Донбасса».



НАТО и США предупредили об атаках



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее выступил с заявлением, что Россия уже использовала химические вещества против собственной оппозиции, а также на территории союзника НАТО Великобритании, в Солсбери.



«И Россия, конечно, была одной из сторон, которая использовала химическое оружие в Сирии. Они содействовали и поддерживали режим Асада, который фактически несколько раз применял химоружие. Поэтому мы обеспокоены», — подчеркивал генсек НАТО.



Кроме непосредственного применения химического оружия, колоссальную опасность представляют боевые действия в районах, где находятся крупные производства и хранятся химические вещества. Так, уже дважды оккупанты попали в цистерны с азотной кислотой в районе Рубежного Луганской области.





В НАТО пообещали предоставить Украине оборудование для защиты от биологических, химических, радиологических и ядерных угроз. И определенные меры для защиты уже принимаются на территории стран-членов Альянса.



«Мы обеспокоены, но в то же время мы посылаем России сигнал о том, что любое использование химического, биологического или ядерного оружия в корне изменит характер конфликта», — заявил Йенс Столтенберг.



В начале апреля агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации президента США Джо Байдена сообщило, что США предоставляют Украине средства защиты, которые могут быть развернуты, если Россия применит химическое и биологическое оружие.



Россия готовится: пробная атака в Мариуполе



Украинский Центр противодействия дезинформации, ссылаясь на данные волонтеров «ИнформНапалм», заявил что российским офицерам выдали антидоты, используемые при химическом отравлении. А британская разведка начала заявлять, что Россия может планировать химическую атаку, но «под чужим флагом». Якобы некая третья сторона, например, боевики группировок «ДНР» и «ЛНР», использует на территории Украины запрещенное оружие, а Кремль будет ни при чем.



Военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин считает, что наносить прямые удары химоружием Россия не станет, а будет маскировать свои действия.



«Кремль не ударит химракетами и не заявит, что "это делали мы". Это будет сделано хитрым способом, прокси. Или руками боевиков, или вообще будет обвинена Украина»», — говорит израильский военный.



И вот боевики «ДНР» уже угрожают применить химическое оружие в Мариуполе для штурма меткомбината «Азовсталь», где продолжают нести оборону украинские военные.



«На данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы — в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор», — цитирует российское пропагандистское издание «РИА Новости» глашатая группировки «ДНР» Эдуарда Басурина.



Вечером 11 апреля полк «Азов» заявил о применении российскими силами химоружия в Мариуполе.



«Около часа назад российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, сброшенное с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром. Последствия использования неизвестного вещества уточняются», — заявили в «Азове».



Россия нарушила обязательства по химоружию



В далеком 1993 году Россия вместе с остальными странами была подписантом конвенции о запрещении химического оружия. То есть Кремль обязался не разрабатывать, не производить, не накапливать и не применять химическое оружие. В 2017 году Путин отчитался о якобы полной ликвидации запасов этого вида вооружения. Но уже в 2018 году произошло известное отравление в британском городе Солсбери. Против бывшего сотрудника российской разведки было применено боевое нервно-паралитическое вещество «Новичок». До этого были неоднократные химические атаки в Сирии. Но причастность Кремля официально не доказана.



Военный эксперт Олег Жданов говорит, что Россия неоднократно применяла химоружие в Сирии, и президент РФ обманул весь мир, заявляя обратное.



«Россия неоднократно применяла химическое оружие или предоставляла химическое оружие для применения армии Башара Асада, несмотря на то, что в 2013 году лично президент России Путин заявил на весь мир, что Россия полностью изъяла все химическое оружие, которое находилось в сирийской армии и гарантированно его уничтожила», — рассказал Жданов.



По факту, несмотря на все заявления Кремля, военные эксперты и разведки сходятся в одном — у России есть доступ к химическому оружию, в том числе, к тому, что еще находится в Сирии.



Какое оружие Россия может применить в Украине



Химическое оружие — это оружие массового поражения, в основе которого — токсичные вещества, которые могут привести с серьезным последствиям для здоровья и к смерти. В основном, есть несколько типов — удушающие, нервно-паралитические, кожно-нарывные и психохимические. Самые известные из тех, которые могут быть у России — это зарин, новичок, хлор, иприт, зоман и фосфорные бомбы. Но использование химического оружие в Украине ничем не обусловлено с точки зрения ведения войны. Переломить ситуацию на фронте не выйдет, говорят эксперты.



Военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин считает, что военной необходимости применять химоружие нет.



«Военной нужды в этом нет. Несмотря на то, что у них сейчас наступление в тупике, но те задачи, которые перед ними сейчас есть, можно решить ковенциональным оружием», — говорит Левин.



Химик-токсиколог Владимир Саркисян пояснил, почему Россия может применить химоружие в Украине. По его словам, это направлено на террор против мирного населения и создание паники.



Химическое оружие могут использовать с помощью обычных ракет, распылять с самолетов или закладывать в авиабомбы. О том, что произошла атака химическим оружием, можно узнать только после того, как боеприпас взорвется.



«Этот боеприпас представляет собой два контейнера с разными веществами, при контакте которых, когда они вступают в реакцию, именно и образуется это боевое ядовитое вещество. Пока ракета летит, пока она в воздухе, этот боеприпас еще достаточно безопасен», — говорит Владимир Саркисян.



Радиус поражения химическим оружием зависит от калибра боеприпаса и массированности обстрела. В эпицентре концентрация отравляющего вещества самая высокая, в зависимости удаленности — она снижается.



Как уберечься от поражения химоружием



Поскольку заранее понять, несет ли очередная ракета в себе отравляющее вещество нельзя, необходимо внимательно относиться к оповещениям о воздушной тревоге и сразу следовать в укрытие. Иметь при себе запас еды и воды на два дня. Активность боевых отравляющих веществ — от 8 часов до суток. Для защиты от химической атаки подходят изолированные штатные бомбоубежища или метро.



«Не стоит укрываться в подвалах жилых домов, так же, как и при обычных обстрелах, потому что они не изолированы от окружающей среды. Туда проникает не только ударная волна, но туда проникают и ядовитые газы», — говорит химик-токсиколог Владимир Саркисян.



В случае, если вы находитесь на улице и узнали о том, что произошла химическая атака, необходимо сразу обратиться к спасателям, полицейским или военным за помощью. Это очень важно. Даже при отсутствии симптомов, заражение может быть. У боевых отравляющих веществ есть срок скрытого действия. Признаки отравления могут проявиться лишь через несколько часов.



Специалисты отмечают, что не стоит рассчитывать на обычные маски, они не помогут. Также не нужно пытаться определить вид отравляющего вещества на запах. Это может стоить жизни. Для того, чтобы себя спасти при химической атаке, необходимо либо быть в убежище, либо срочно обратиться за помощью к специалистам за лечением. Такие препараты есть.



«Не стоит обращать внимание на какие-то рекомендации, которыми просто заполнены социальные сети. Якобы можно пропитать какие-то маски, ватно-марлевые или обычные. В случае ядовитых боевых веществ все эти средства не работают. Единственное, что спасает от современных боевых ядов – это противогаз и костюм химической защиты... Все эти препараты, которые используют для антидотной терапии, не являются дефицитом. Они применяются и в мирные времена тоже в качестве антидотов. Их достаточно сложно приобрести в аптеках обычных, они не продаются», — подчеркивает Владимир Саркисян.



Последствия для России



Эксперты говорят, что незаметно применить химическое оружие в Украине или переложить вину на третью сторону у Кремля не получится.



«[Йенс] Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, заявил, что Украина получит средства радиационной химической и биологической защиты и разведки. То есть мы уже на сегодняшний день мониторим ситуацию на переднем крае. Иностранная разведка НАТОвская разведка следит, они точно знают, где лежит и сколько каких боеприпасов в России — где бомбы лежат авиационные, где лаборатории», — отмечает военный эксперт Олег Жданов.



Кроме того, украинская противовоздушная оборона за все дни войны показала себя на хорошем уровне. Стараются сбить все российские ракеты без исключения. И если среди них будет начиненная отравляющим веществом, ее, вероятно, тоже собьют. Так как ПВО старается сбивать вражеские ракеты на подлете и не над населенными пунктами — опасносность должна быть минимальной.



При этом мировые лидеры предупредили: если Путин применит химическое оружие в Украине, Россию будет ждать серьезный ответный удар.



«Мы ответим, отреагируем, если он [Путин] применит это оружие, и характер нашего ответа будет зависеть от характера использования оружия, то, как будет развиваться ситуация. Будет равнозначная реакция. Если вы спрашиваете, пересечем ли мы вот эту линию, — мы примем это решение в нужное время», — заявил президент США Джо Байден.



Военный эксперт Олег Жданов отметил, что если у Путина возникнет мысль о применении химического оружия в Украине, то вводимые санкции будут настолько сильными, что финансовая система России обрушится за несколько дней.