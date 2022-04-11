«ДНР» угрожает применить химоружие против украинских военных в Мариуполе

Боевики «ДНР» угрожают применить химическое оружие против украинских военных в Мариуполе. Об этом пишет российский сайт «РИА Новости».



По словам «представителя милиции ДНР» Эдуарда Басурина, штурм укреплений на комбинате «Азовсталь» может привести к большим потерям в рядах российских войск.



«Там подземные этажи, поэтому брать данный объект штурмом смысла не имеет… На данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы - в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам», - сказал он.



Он добавил, что боевики постоянно пытаются прорвать окружение, но эти попытки неудачные.