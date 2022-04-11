Оккупанты применили отравляющее вещество в Мариуполе, заявил «Азов»

Около часа назад российские войска использовали против украинских военных и мирных жителей в Мариуполе отравляющее вещество неизвестного происхождения, сброшенное с беспилотника.



Об этом сообщает отдельный отряд специального назначения «Азов».



У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром. Последствия использования неизвестного вещества уточняются.



Ранее в группировке «ДНР» прямо заявили о намерении применить химическое оружие украинских военных, которые укрепились на комбинате «Азовсталь».