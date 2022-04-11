Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Война Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Оккупанты применили отравляющее вещество в Мариуполе, заявил «Азов»

11 апреля 2022, 22:35

Оккупанты применили отравляющее вещество в Мариуполе, заявил «Азов»

Около часа назад российские войска использовали против украинских военных и мирных жителей в Мариуполе отравляющее вещество неизвестного происхождения, сброшенное с беспилотника.

Об этом сообщает отдельный отряд специального назначения «Азов».

У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром. Последствия использования неизвестного вещества уточняются.

Ранее в группировке «ДНР» прямо заявили о намерении применить химическое оружие украинских военных, которые укрепились на комбинате «Азовсталь».

Еще по теме

Места
Мариуполь
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:25
«ЛНР» утверждает, что задержала сотрудника ОБСЕ
20:25
Результат «мобилизации» в Донецке: более тысячи погибших
14:09
В Донецке обстрелян Текстильщик
00:52
Ответ за Краматорск. Российский флаг над Мариуполем. Дайджест НД за день ►
14:39
В Мариуполе подняли флаг России над разрушенным горсоветом. Но бои за город продолжаются
08:20
Российские захватчики пытались прорвать оборону в районе Изюма и штурмовать Мариуполь — Генштаб ВСУ
00:30
Зеленский пророчит тяжелую битву за Донбасс. Дайджест НД за день ►
22:43
«ЛНР»: Из-за обстрела в Первомайске погибла женщина, мужчина получил ранение
17:15
«ДНР» заявила о втором погибшем в Донецке сегодня
13:23
«ДНР» заявила об одной погибшей мирной жительнице и четырех раненых
00:08
РФ накрыла «Точкой-У» вокзал Краматорска, а «ДНР» составляет списки студентов на войну. Дайджест НД за день ►
18:56
Пушилин пообещал Донецку стабильное водоснабжение только после захвата всей области
17:36
Вузы Донецка и Луганска формируют списки студентов для мобилизации — Гармаш
15:02
«ДНР» задержала сотрудника ОБСЕ и собирается запретить работу миссии
09:55
Обострение на Донбассе. Авиаудар по железной дороге. Дайджест НД за день ►
все новости
22:35
Оккупанты применили отравляющее вещество в Мариуполе, заявил «Азов»
21:56
Трое человек погибли на Донетчине за сутки от обстрелов
21:25
«ЛНР» утверждает, что задержала сотрудника ОБСЕ
20:25
Результат «мобилизации» в Донецке: более тысячи погибших
19:23
Боррель описал двумя словами войну РФ против Украины: провал и жестокость
18:11
Девять волонтеров, эвакуирующие жителей Мариуполя, взяты в плен войсками РФ
17:20
ВСУ сбили самолет оккупантов на Луганщине
17:15
Лавров: Россия хочет переговоров, но не собирается прекращать боевые действия в Украине
17:02
«ДНР» угрожает применить химоружие против украинских военных в Мариуполе
16:40
В ВСУ заявили, что командование поддерживает связь с подразделениями в Мариуполе
16:06
Россияне вывезли из Мариуполя экипаж судна под флагом Либерии
15:54
Жители Краматорска теперь эвакуируются через соседние города
15:45
Россия начнет наступление на Донбассе в ближайшее время – Минобороны
15:40
Гайдай: Россияне снова обстреляли Лисичанск из тяжелого вооружения, погиб один человек
15:39
Как нанести гель-лак в домашних условиях (РR)
все новости
ВИДЕО
Ответ за Краматорск. Российский флаг над Мариуполем. Дайджест НД за день ►
11 апреля, 00:52
Разрушенная «Мрія» в Гостомеле и братские могилы в Буче. Репортаж из-под Киева ►
10 апреля, 22:05
Зеленский пророчит тяжелую битву за Донбасс. Дайджест НД за день ►
10 апреля, 00:30

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция