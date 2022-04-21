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Эвакуация: Где искать помощь во время войны? Собрали адреса и телефоны

Лилия Степанюк
21 апреля 2022, 06:00

Эвакуация: Где искать помощь во время войны? Собрали адреса и телефоны

Эвакуация в Украине. Фото: Depositphotos Эвакуация в Украине. Фото: Depositphotos

Миллионы украинцев покинули свои дома, после начала полномасштабной войны России против Украины, спасаясь от обстрелов русской армии в поисках безопасного жилья. При этом многие приняли решение — остаться дома. Но, спустя полтора месяца вопросы о эвакуации для жителей востока и части юга, как на оккупированных так и подконтрольных Украине территориях не теряют своей актуальности. Где искать информацию о «зеленых коридорах», как можно эвакуироваться если нет автомобиля и куда обращаться за помощью — читайте в материале «Новостей Донбасса».

Где найти информацию об эвакуации?

Если у вас есть связь или мобильный интернет, то информацию об эвакуации можно узнать из соцсетей или по телефону:

  • 044 355 1478 или 1548 (номера круглосуточной горячей линии по кризисным вопросам министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины);
  • на сайте или в телеграм — канале местного городского или селищного совета;
  • телеграм — канале вице — премьер — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий  Ирины Верещук;
  • из соцсетей глав областных военных администраций. 

В Луганской области это телеграм — канал Сергея Гайдая, в Донецкой области  — телеграм — канал Павла Кириленко. Также, в этих каналах можно найти информацию о пунктах сбора граждан для эвакуации, если у вас нет собственного автомобиля. Если у вас есть возможность самостоятельно добраться до железнодорожного вокзала с которого отправляются эвакуационные поезда, то расписание можно посмотреть на сайте «Укрзазницы», в телеграм — канале или позвонить по номеру 044 465 33 44 или 0 800 503 111.

Куда обращаться чтобы эвакуироваться?

Украинские власти делают все возможное чтобы эвакуировать местное население Донецкой и Луганской области. Из Краматорська можно уехать также и автобусами, так на странице в Facebook Краматорского городского совета ежедневно публикуют информацию о эвакуации. Записаться можно по номеру 050 273 8326.

Также помогают выехать с этих областей волонтерские и общественной организации:

Помощь переселенцам в городах

В городах в которые эвакуируют население есть пункты приема беженцев, где можно получить всю необходимую помощь. Там волонтеры, общественные организации и местные власти помогут найти временное или постоянное жилье, одежду и еду. 

Запорожье :

  • Центр помощи переселенцам можно найти на улице Победы, 70 Б;
  • горячая телефонная линия для переселенцев в Запорожье и области 066 926 50 97, 068 297 01 18, 061 787 94 75;
  • центр приема беженцев общества Красного Креста находится в помещении Запорожского государственного цирка по ул. Рекордной, 41. Телефоны 066 926 50 97, 068 297 01 18, 061 787 94 75;
  • центры поддержки для людей, которые на своих автомобилях выехали из Мариуполя в Запорожье: Ореховское шоссе, 27 («Эпицентр») 0800 503 508. 

Днепр:

  • областная «горячая линия» для переселенцев: 097 881 78 66, 050 322 34 00;
  • Координационный штаб волонтеров, ул. Сичеславская набережная, 29А. 099 500 71 17, 097 500 71 17.

Здесь можно найти жилье и необходимую помощь. Если вы решили ехать в другую область Украины. То ежедневно с жд вокзалов ходят эвакуационные поезда. На сайте «Укрзазницы» можно найти расписание поездов или посмотреть в телеграмм — канале. 

Где и как искать жилье и гуманитарную помощь?

Для поиска жилья в разные регионах Украины можно использовать: 

Также, Ассоциация городов Украины собрала контакты и телефоны в областях, за которыми могут обращаться переселенцы за помощью: 

Кировоградская область:

  • 0522 30 50 39;
  • 0522 30 50 57;
  • 0522 30 50 59;
  • 0800 50 02 38;

Полтавская область: 

  • 0800 50 22 30;
  • 0800 21 80 20;
  • 0800 331 787.

Ровенская область:

  • 0800 50 00 78 (областная);
  • город Ровно 0362 400 100 или 098 505 83 25.

Если нет связи,  то можно обратиться по адресу ул. Словацького, 1 (2 этаж).

Винницкая область:

  •  067 773 45 38 или 1560.

Размещение переселенцев:

  • ул. Сергея Зулинского, 27  — 098 539 90 27,
  • ул. Лебединского,13  — 097 871 07 26;
  • ул. Киевская,118   — 097 239 27 91.

Хмельницкая область:

Штаб помощи вынужденным переселенцам находится в муниципальном кинотеатре им. Шевченко, ул. Проскуровская, 40

  • 063 821 27 93;
  • 097 976 19 29;
  • 050 376 47 25.

Львовская область:

  • 032 259 60 31;
  • 068 414 79 63;
  • 097 182 18 60;
  • 097 347 44 59.

Киев

В условиях военного положения в Киеве работают гуманитарные штабы, где можно получить продукты питания и вещи первой необходимости. В Киевской городской администрации сделали специальную карту, где можна найти адреса гуманитарных штабов и получить помощь.  

Где получить денежную помощь?

Для получения денежной помощи следует зарегистрироваться в качестве временно перемещенного лица в соответствующей области через органы соцзащиты или центр предоставления админтстративных услуг (ЦПАУ). После этого в госучреждении нужно подать заявку на помощь или же сделать это через приложение «Дия». От государства можно получить денежную помощь в размере двух тысяч гривен на взрослого и три тысячи на ребенка. Также, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев объединило усилия с Укрпочтой для запуска программы денежной помощи. Сумма пособия составляет 2 220 гривен на человека в месяц.

Регистрация проходит:

  • Львов, ул. Трускавецкая, 2Б;
  • Львов, ул. Палия, 15;
  • Ужгород, гуманитарный штаб Совиное гнездо, ул. Ференца Ракоци, 2;
  • Ужгород, пл. Ш. Петефи, 24, Ужгородский городской центр социальных служб департамента социальной политики;
  • Мукачево, ЦПАУ, ул. Духновича, 2 .

За дополнительной информацией обращаться по телефону 0 800 307 711.

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