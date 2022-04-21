Эвакуация: Где искать помощь во время войны? Собрали адреса и телефоны

Миллионы украинцев покинули свои дома, после начала полномасштабной войны России против Украины, спасаясь от обстрелов русской армии в поисках безопасного жилья. При этом многие приняли решение — остаться дома. Но, спустя полтора месяца вопросы о эвакуации для жителей востока и части юга, как на оккупированных так и подконтрольных Украине территориях не теряют своей актуальности. Где искать информацию о «зеленых коридорах», как можно эвакуироваться если нет автомобиля и куда обращаться за помощью — читайте в материале «Новостей Донбасса».
Если у вас есть связь или мобильный интернет, то информацию об эвакуации можно узнать из соцсетей или по телефону:
В Луганской области это телеграм — канал Сергея Гайдая, в Донецкой области — телеграм — канал Павла Кириленко. Также, в этих каналах можно найти информацию о пунктах сбора граждан для эвакуации, если у вас нет собственного автомобиля. Если у вас есть возможность самостоятельно добраться до железнодорожного вокзала с которого отправляются эвакуационные поезда, то расписание можно посмотреть на сайте «Укрзазницы», в телеграм — канале или позвонить по номеру 044 465 33 44 или 0 800 503 111.
Украинские власти делают все возможное чтобы эвакуировать местное население Донецкой и Луганской области. Из Краматорська можно уехать также и автобусами, так на странице в Facebook Краматорского городского совета ежедневно публикуют информацию о эвакуации. Записаться можно по номеру 050 273 8326.
Также помогают выехать с этих областей волонтерские и общественной организации:
В городах в которые эвакуируют население есть пункты приема беженцев, где можно получить всю необходимую помощь. Там волонтеры, общественные организации и местные власти помогут найти временное или постоянное жилье, одежду и еду.
Запорожье :
Днепр:
Здесь можно найти жилье и необходимую помощь. Если вы решили ехать в другую область Украины. То ежедневно с жд вокзалов ходят эвакуационные поезда. На сайте «Укрзазницы» можно найти расписание поездов или посмотреть в телеграмм — канале.
Для поиска жилья в разные регионах Украины можно использовать:
Также, Ассоциация городов Украины собрала контакты и телефоны в областях, за которыми могут обращаться переселенцы за помощью:
Кировоградская область:
Полтавская область:
Ровенская область:
Если нет связи, то можно обратиться по адресу ул. Словацького, 1 (2 этаж).
Винницкая область:
Размещение переселенцев:
Хмельницкая область:
Штаб помощи вынужденным переселенцам находится в муниципальном кинотеатре им. Шевченко, ул. Проскуровская, 40
Львовская область:
Киев
В условиях военного положения в Киеве работают гуманитарные штабы, где можно получить продукты питания и вещи первой необходимости. В Киевской городской администрации сделали специальную карту, где можна найти адреса гуманитарных штабов и получить помощь.
Для получения денежной помощи следует зарегистрироваться в качестве временно перемещенного лица в соответствующей области через органы соцзащиты или центр предоставления админтстративных услуг (ЦПАУ). После этого в госучреждении нужно подать заявку на помощь или же сделать это через приложение «Дия». От государства можно получить денежную помощь в размере двух тысяч гривен на взрослого и три тысячи на ребенка. Также, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев объединило усилия с Укрпочтой для запуска программы денежной помощи. Сумма пособия составляет 2 220 гривен на человека в месяц.
Регистрация проходит:
За дополнительной информацией обращаться по телефону 0 800 307 711.
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