Что делать, если родственников вывезли в Россию во время войны?

Фильтрационный центр «ДНР» в Новоазовске. Фото: «ДАН»

Количество тех, кого насильно вывезли из Мариуполя и других городов в Россию стремительно растет. Еще неделю назад городской голова Вадим Бойченко говорил о 20-30 тысячах человек. Затем уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова называла цифру в 40 тысяч мариупольцев. Сколько этих людей на самом деле? Точной информации об этом нет.

Депортированные проходят через так называемые «фильтрационные лагеря». Такие созданы в Докучаевске, Безыменном, Новоазовске. Там у них проверяют телефоны, аккаунты в соцсетях, переписки, опрашивают. Если кого-то подозревают в излишней симпатии к Украине — отсеивают. Дальнейшая судьба этих людей неизвестна.



Людям, у которых есть родственники на оккупированных в 2014 году территориях или в РФ, разрешают отправится к ним. Часть мариупольцев вывозят на оккупированные территории Донецкой области. Чаще всего в Донецк, но уже есть информация об отправке людей в Шахтерск, Старобешево и другие населенные пункты. Там граждан Украины селят в школах. Но большинство незаконно депортируют в Россию. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, их отправляют в самые депрессивные районы РФ. Например, предлагают трудоустройство на Сахалине.

Что делать, если вас незаконно вывезли в Россию?

Офис президента Украины разработал пошаговую инструкцию, что делать, если вас или ваших родственников депортировали в Россию:

чаще всего оккупанты отбирают телефоны. Поэтому заранее выпишите все контакты близких на бумагу и держите эту информацию при себе;

постарайтесь сохранить украинский паспорт. Хотя бы копии или фото документов на телефоне. По возможности возобновите электронные версии документов в «Діє». Конечно, в том случае, если у вас или близких не отобрали телефон;

при первой же возможности свяжитесь с родными и расскажите, где вы и что с вами происходит;

еще до депортации почистите телефон. Удалите контакты, переписки и любую информацию, которая для оккупантов может показаться подозрительной;

не давайте интервью журналистам на территории ОРДЛО и России.

Куда сообщать о депортированных родственниках?

Если ваших близких депортировали, сразу же сообщайте об этом на горячие линии Национального информационного бюро, министерства иностранных дел, на Единую горячую линию территориальной обороны или в полицию.



Организация «Донбасс СОС» советует обязательно рассказать о похищении ваших родных Офису генерального прокурора и коалиции «Ukraine.5am», в состав которой вошли 22 украинские правозащитные организации. Также стоит сообщить уполномоченной Верховной Рады по правам человека, позвонив на горячую линию 0800501720.

Кто помогает выбраться из России?

В сети работают инициативы, которые помогают выбраться украинцам, насильно вывезенным в РФ. Одна из них — helping.to.leave. Если вы или родственники принудительно попали в Россию, волонтеры советуют избегать любых манипуляций с документами — каких-либо штампов и отметок, а также не подписывать бумаги и отказаться от перемещения в лагеря для беженцев. В helping.to.leave подчеркивают, что никаких ограничений на выезд из России для украинцев с точки зрения закона нет.



По информации тех, кому удалось выехать, нужно пробовать разные варианты, но удобнее всего выбраться из РФ через пешеходную границу Россия — Эстония: Ивангород — Нарва. Для этого нужно добраться до Санкт-Петербурга, а оттуда на маршрутке приехать в Ивангород. Билет стоит около 500 рублей. Там нужно перейти границу и поехать в Таллин. Пограничники сейчас пускают даже по внутреннему, украинскому, паспорту.

В сети сейчас много информации, что страны Балтии полностью закрывают границу с РФ, но речь только об автомобильном сообщении.



Если вы или ваши родные смогли выехать в Эстонию, звоните по бесплатному номеру 1247 или +3726001247. Вам помогут с жильем и едой.



Министерство иностранных дел Украины на днях опубликовало контакты посольств тех стран, в которые теоретически могут выехать украинцы из РФ. Это Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Финляндия, Китай, Армения, Турция, Польша.



Если ваших родных депортировали на территорию группировки «ДНР», по возможности сообщите об этом через Telegram-бот @helpingtoleave_bot. И ни в коем случае не обращайтесь в так называемое «МЧС ДНР».



Кстати, по информации CNN, поиски в Google «как уехать из РФ» на русском языке достигли 10-летнего максимума внутри страны. Россияне понимают, что «железный занавес» закрывается, и пытаются покинуть страну словно тонущий корабль. С середины февраля до начала марта интерес к теме эмиграции в Google вырос в четыре раза. Но если россиянам просто нужно найти, пусть теперь и со сложностями, билеты на самолет, украинцы, депортированные из Мариуполя, стали заложниками РФ и искать им нужно пути побега.