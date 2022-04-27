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Харьков под обстрелами: Как выживают те, кто не уехал

Новости Донбасса
27 апреля 2022, 10:40

Харьков под обстрелами: Как выживают те, кто не уехал

Харьковчанка рассказала о жизни в городе во время войны. Фото: Новости Донбасса Харьковчанка рассказала о жизни в городе во время войны. Фото: Новости Донбасса

Ситуация в Харькове и области неспокойная, российские войска постоянно обстреливают города и села региона. Сообщения о погибших и раненных во время обстрелов приходят ежедневно. О жизни под обстрелами «Новостям Донбасса» рассказала харьковчанка Марина.

Главное, что дети в безопасности

Война разлучила молодую маму Марину с детьми. Впервые в жизни им приходится жить вдали друг от друга. Марина в Харькове с пожилой бабушкой под постоянными обстрелами. Детей отправила в безопасное место.



«У меня двое — мальчик и девочка. Девочка очень сильно переживала. Когда бомбили, ее трусило. Плакала. Сейчас их увезли из города в безопасное место. Там не бомбят, там они гуляют. Там они в квартире живут. В душ ходят, — рассказывает девушка. — А в подвале месяц их пускали, получается, сделали дырку из подвала в дом жилой. И их жильцы первого этажа пускали к себе помыться. Хоть постираться была возможность, потому что месяц в подвале детям. Волонтеры привозили еду. С питанием все нормально было. А так, конечно, сложно».

По словам Марины, теперь при каждом «прилете» снарядов она думает о том, что ее дети в безопасности. «И мне сразу как-то так хорошо становится. А остальное все не так важно», — признается харьковчанка.

Спрятаться в коридоре

По нынешним меркам, шесть часов тишины — это тихий, спокойный день в Харькове. «По ночам очень сильно бомбят. Не знаю, почему, может, от усталости я в основном сплю. Потом под утро узнаю от бабушки, что кошмарная ночь, все время прилетало, все время страшные вот эти взрывы, звуки. Я уже сплю. А первое время нет — убегали в коридор все», — делится Марина.

Ее бабушке тяжело ходить, а лифты в доме не работают со второго дня войны, поэтому они прячутся в коридоре между двумя несущими стенами.   «В основном сидим, потому что спать тут вообще неудобно. Берем стулочки, выносим, сидим здесь. Когда дети были, они здесь себе расстилали на полу, садились и мультики смотрели на телефоне», — рассказывает девушка о своем укрытии в квартире.

Марина показывает свой коридор, который стал укрытием. Фото: Новости Донбасса

«Там нет окон. Хотя бы от осколков он защитит», — говорит Марина. Далее она добавляет: «Понятно, что от прямого попадания не спастись».

Самый страшный момент

«Очень страшный момент был, когда прилетело в школу. Школа совсем-совсем рядом с домом. Это школа, в которую ходила я, моя сестра ее закончила и мои дети там учились. И вот в нее прилетело», — вспоминает Марина.

Потом снаряды прилетели уже не только в школу. «По ближайшим киоскам попало. В соседнем дворе мужчину убило. Потом еще я узнала, что в дом прилетело, в доме тоже большая дыра в крыше. И в школе тоже большая дыра. Сперва думала, что просто стекла посыпались, но нет», — говорит харьковчанка.

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Девушка отмечает, что первое время еще могла выходить в магазин. «Я слышала прилеты, но они были где-то далеко. И я так сильно не боялась. Я думала, что это где-то там, а я где-то здесь и мне можно выйти в магазин. Я ходила в магазины, которые работают. Даже иногда выходили погулять с подружкой. Сейчас уже нет. Еды я запасла. В основном выхожу купить хлеб, яблоки, что-то такое быстропортящееся», — рассказала она.

«Вот это был мой любимый киоск. Тут были самые вкусные яблоки. Я сюда все время приходила. В очередной раз прихожу за своими любимыми яблоками, а тут вот такая "красота"», — показывает она последствия одного из ударов.

Киоска с любимыми яблоками Марины больше нет. Фото: Новости Донбасса

«Уезжать вот вообще не хочется»

Марина признается, что в начале войны «тревожный чемоданчик» даже не собирала: «Я в свой маленький рюкзак кинула документы, телефоны и все. В нем ничего не было».

Все изменил «прилет» в дом ее подруги. «У нее там обрушение дома полностью. Подруга рассказала, что выбегали просто вот схватили рюкзак, с которым в подвал спускались. И все. И с этим вот остались. Остальное все сгорело. И я решила собрать все-таки большой рюкзак. Нашла его на балконе. Он, конечно, убитый. Старый мой, походный, не все змейки работают, но начала собирать все, что мне нужно. А все, что мне нужно даже в такой большой не влазит», — говорит Марина.

Девушка не хочет эвакуироваться: «Это мой дом, я к нему привыкла». Вместе с тем Марина рассказала о планах на случай сильных ударов по ее району.

«Первый вариант, куда я буду бежать, наверное, это в метро или в школу, в которую попало недавно. Там, в принципе, еще есть, куда спрятаться. Если будет возможность чуть дальше убежать, наверное, побегу к сестре, у них там бомбоубежище в доме. Не подвал, а полноценный бомбарь. Уезжать вот вообще не хочется», — делится харьковчанка.

Марина верит в то, что «это вот буквально завтра-послезавтра все закончится».

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