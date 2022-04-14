«Мы замерли и ждем, когда будет безопасно». Истории беженок, выехавших в ЕС

Украинские беженцы. Фото: Depositphotos

Тысячи украинок с детьми теперь разбросаны по всему Евросоюзу. Многим помогают волонтеры, но по факту они одни в чужих странах. Кто-то смог устроиться на новом месте и наладить быт. Кто-то столкнулся с ужасными логистическими испытаниями, кто-то до сих пор переживает кризис разлуки. «Новости Донбасса» собрали самые разные истории переселенок, которые теперь стали беженками.



«Каждый день жду хороших новостей, чтобы вернуться»

Восемь лет назад Елена с мужем переехали из Донецка сначала в Новоазовск, потом в Харьков. Там и остались. Начали свой бизнес. Сейчас у пары два маленьких сына. Когда город начали активно обстреливать, семья решила выехать.



«Мы скитались по Украине, поехали на Закарпатье, но не нашли там вариантов жилья. Поэтому муж отправил меня с детьми к своему отцу в Австрию. Сам вернулся в Харьков», — рассказывает Лена.



Семья переходила границу через Словакию. Вся процедура заняла не более получаса. После этого их забрали и довезли до Вены на автомобиле. Сейчас украинка живет у родственников. Говорит, что в столице большая проблема с жильем. По волонтерской линии ей с малышами ничего не предложили, а снять оказалось практически невозможно. Это довольно дорого и арендовать нужно сразу на долгий срок.



Украинские беженцы спешат к словацкой границе, спасаясь от российской агрессии против Украины. Фото: Depositphotos

«Я уже месяц тут. Сколько еще побуду? Неудобно перед родственниками. Документы я оформила, но не представляю, как тут начинать жизнь. Нужно идти учить язык, но с малышами я привязана. Выплачивают ежемесячно 200 евро за взрослого и 100 евро на ребенка. Если снимаешь жилье, компенсируют 300 евро, но это не спасет. Жилья нет», — рассказывает о своем опыте Елена.



Что касается быта, то многое в Вене, по словам Лены, в ценовой политике схоже с Украиной. Если говорить о продуктах, то намного дороже разве что мясо.



Украинка не рассматривает вариант оставаться в Австрии надолго. Она говорит, что буквально сидит на чемоданах.



«Так домой хочется. Каждый день жду хороших новостей, чтобы вернуться, но по Харькову все только усугубляется, все больше и больше обстреливают. Мне очень тяжело без мужа в чужой стране. Есть люди, которые быстро адаптируются к ситуации. Я — нет. Первые две недели выпали. Я пережила большой стресс из-за расставания», — делиться своими чувствами Елена.



«Мы вернемся, если дома будет безопасно и детям по психике не будут бить сирены»

В 2014 году Валерия выехала из Донецка во Львов. Здесь у нее родились две дочери. После того, как Россия обстреляла полигон в Яворове, девушка решила уехать из Украины с детьми. У нее был четкий план и друзья в Болгарии. Дорога заняла три дня. Сначала Лера приехала в Варшаву, оттуда прилетела в Бухарест, где ее с малышами забрал друг и довез до Несебра.



«Самым сложным был сам переезд, а именно — автобус от границы Украины до Варшавы. Он ехал 6 часов. Я не рассчитывала, что будет так долго. Искать жилье было несложно. Тяжело, что я одна с двумя девочками, я не предоставлена сама себе. Из-за стресса у старшей дочери обострился кризис трех лет», — рассказала Валерия.



Семья уже получила статус временной защиты. Юридически он отличается от беженства и не накладывает никаких ограничений по поводу перемещений по Евросоюзу и возвращения в Украину. Этот статус позволяет пребывать на территории Болгарии год с возможностью продления еще на три. Украинцы могут получать услуги на уровне с гражданами страны. Детям предоставляют полный пакет медобслуживания, их можно отдать в сад или школу. У взрослых есть доступ к бесплатной медицине, но ограниченный. Статус дает право работать, стать в местный центр занятости на месяц и получать 40 левов (примерно 20 евро) в день. Также для всех доступна единоразовая выплата на семью около 200 евро.



Украинские беженцы пересекли границу с Румынией. Фото: Depositphotos

«Я уже получила наши документы. Мы регистрировались 10 апреля, но год действия статуса заканчивается 26 февраля 2023 года. Из минусов в Болгарии — плохие электронные сервисы. У нас они очень хорошо налажены, документы можно послать онлайн. Я отвыкла, что есть живые очереди, списки от руки. За интернет нужно платить в специальной будочке», — рассказывает Валерия.



По ее словам, ценовая политика и средний доход в Болгарии почти такие, как и в Украине. От 300 евро стоит аренда двухкомнатной квартиры. При этом дорогая связь, интернет, коммунальные услуги, особенно электричество. Газа в Несебре нет.



Валерия не планирует возвращаться, пока не будет уверена в безопасности детей.



«Первый триггер для возвращения — Россия разваливается, пишет документ о капитуляции, отменяют военное положение, приезжает муж и мы вместе едем назад. Второй — подписывают мирные соглашения, которые будут вселять уверенность. Третий — если Украине дадут системы ПВО, чтобы по факту закрыть небо. Чтобы не было сирен, сбрасывания ракет. Если все остается в замороженном виде, то минимум до конца года мы остаемся здесь. Мы вернемся в ситуации, когда дома будет безопасно и детям по психике не будут бить сирены», — говорит Валерия.



«Я боялась, что нас продадут в рабство»

Когда Ольга в 2014 году выехала из Донецка, у нее уже было двое детей. В Киеве родился третий. Как только началось полномасштабное наступление, семья переехала из Броваров в Ивано-Франковск к друзьям. Когда российские войска ударили по местному аэропорту, Оля решила вывозить детей и свою 60-летнюю маму из Украины.



Она написала однокласснице, которая давно живет в Италии. Та предложила приехать, пожить у нее, ни о чем не переживать. Ольга с семьей через Чоп доехала на автобусе до Флоренции, дорога заняла 30 часов. Оттуда они поехали в Ливорно, но реальность оказалась не такой яркой, как обещали.



«Оказалось, семья у этой одноклассницы не очень благополучная. Она ругается с мужем. Неделю мы пожили у них. Потом поехали на Сицилию, она сказала, что нашла нам жилье», — вспоминает Ольга.



18 часов семья плыла на пароме до Палермо, но и здесь их ждали неприятности.



«Моя одноклассница хотела уйти от мужа к другому, мы стали прикрытием. Мне очень отвратительна эта поездка. От Палермо мы жили в 1,5 часах езды. Я пыталась нас оформить. Мы поехали в Катанию, а там никто не знает, куда нас девать. Что с нами делать. На острове пробыли неделю», — рассказывает Ольга.



Сейчас Италия выплачивает три месяца по 300 евро на взрослого и по 150 евро на ребенка, но Оля так и не получила никакой статус. За время этой поездки у нее пытались забрать паспорта, также вся семья по очереди переболела.



«Я боялась, что нас продадут в рабство. Чужая страна, ты ничего не знаешь. Лекарства не купишь. Сильно заболел младший сын. Мы вызвали скорую. Никто английского не знает, но малыша осмотрели. Бесплатно дали нам много лекарств. За прием тоже денег не взяли», — говорит Оля.



После Сицилии семья еще неделю прожила в Реджо, а потом решила вернуться в Украину. На обратном пути Ольга познакомилась с итальянцем-волонтером, связанным с Красным крестом. Он умолял ее с семьей остаться, потому что в Украине небезопасно.



«Но я столько пережила, я просто хотела домой, к мужу. Я была душевно истощена, хотела в свою родную Украину. Я в своей стране себя чувствую более защищенной. Итальянцы хороший народ. Мне просто не повезло. Поэтому, когда едут к знакомым, далеко не факт, что это правильнее, чем ехать через волонтеров», — говорит Ольга.



3 апреля Оля выехала из Флоренции. Сейчас она снова в Ивано-Франковске. Через неделю-две семья планирует вернуться в Бровары.



«Мы очень верим в победу Украины над злом и ждем»

В первый раз Марина сбежала из Енакиево, второй — из Бородянки. Она видела разрушенный город, слышала гул самолетов, который не может забыть.



«28 февраля у меня был День рождения. Мне дарили самые дорогие подарки в моей жизни. Это вода, продукты, шоколад. 1 марта прилетели российские самолеты. Мы впервые услышали звук авианалета. Самолеты — самая страшная вещь. Нас эвакуировали под авианалетом», — вспоминает Марина.







С большим трудом она с родителями и сестрой выехала на западную Украину. Оттуда семья поехала в Варшаву, Берлин, а потом в Бауцен — городок недалеко от Дрездена. Там их принял Сергей Косяк — протестантский пастор родом из Донецка. Сейчас он помогает беженцам из Украины добираться до Германии.



«Нас разместили в немецкой семье. Сейчас мы ни в чем не нуждаемся. Ждем регистрации. Мы понимаем, насколько нам повезло выйти из ада Бородянки. Немцы дают беспрецедентную помощь. Например, на днях покупали в магазине обувь. Узнав, что мы из Украины, хозяйка сделала скидку 40 евро», — рассказала Марина.



Она подчеркивает, что власти Германии стараются помочь украинцам и создают для них все условия. В тоже время Россия настолько ожесточенно разбивает города, что поток беженцев превышает возможности оперативного оказания помощи. Украинцев в Германии уже слишком много.



Поэтому семья планирует вернуться, когда война закончится:



«Я слышала, по неофициальным данным, прогнозируется, что свыше 15 миллионов украинцев могут рассеяться только по ЕС. Поэтому мы очень верим в победу Украины над злом, которое олицетворяет Россия. Мы хотим вернуться, только не знаем, куда. Мы дважды беженцы. Но мы замерли, ждем и верим».

