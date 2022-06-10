Ограниченный мыслительный суверенитет: Кто управляет головой Путина

Владимир Путин и Михаил Ковальчук. Фото: сайт президента России

С началом открытой стадии российского вторжения в Украину 24 февраля произошла смена кураторов оккупированных территорий. В этой роли место заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака занял его коллега — первый замглавы АП Сергей Кириенко.



При кажущемся единстве российской власти Козак выделялся из обоймы высшего российского руководства. Он был первым спикером на историческом заседании Совета безопасности РФ 21 февраля, на котором было принято решение о признании захваченных частей украинского Донбасса, а по версии российских властей — Донецкой и Луганской «народных республик».



Там Козак, несмотря на критику украинских властей за то, что они не собираются выполнять Минские соглашения, проявил, по понятиям российской власти нерешительность, а может даже и дерзость.



После того, как президент России Владимир Путин поблагодарил его за выступление Козак попросил еще слово и сказал: «Я хотел бы ответить на вопрос: "Присоединять или не присоединять Донбасс?". Что делать с этим дальше, как это использовать в переговорах с Западом? Потому что это такая, очень серьезная проблема».







«Ну и что? Давайте ограничимся вашим выступлением по поводу хода переговорного процесса в рамках Минских соглашений», — оборвал незавершенную реплику Козака Путин.



И хотя слова бывшего куратора ОРДЛО и переговорщика в Минском формате тяжело назвать протестом или критикой, других особых мнений на заседании просто не было.

Смена курса

Смена куратора, который уже несколько раз посетил оккупированные территории, совпала со сменой курса России. Минский формат формально не оспаривал территориальную целостность Украины, не ставил под вопрос ее существования и не предусматривал отторжение территорий. Россия надеялась влиять на политику Украины через реинтегрированные территории, обладающие определенной долей автономии. Сейчас же речь идет о чистой войне за территории и похоже, что философия Кириенко подходит под решение таких задач.



9 июня на встрече с молодыми предпринимателями Путин внезапно вспомнил о 300 летних событиях, которые, по его мнению, перекликаются с современными: «Вот Петр Первый Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал... Ничего он не отторгал, он возвращал! Так и есть. Все Приладожье, там, где Петербург основан. Когда он заложил новую столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россией, все признавали ее за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причем эта территория находилась под контролем Российского государства. То же самое и в западном направлении, это касается Нарвы, его первых походов. Чего полез туда? Возвращал и укреплял — вот что делал. Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять».

О том, почему президент России считает оккупацию соседней страны «возвращением», стоит писать отдельную публикацию, а может и научную работу. Тем более, что еще каких-то 15 лет назад Путин даже Крым считал неотъемлемой частью Украины.

Что же так изменило взгляды президента России, если они, конечно, у него когда-то были, и он их не менял в зависимости от ситуации?

Ближний круг



Немногие оставшиеся медиа России, претендующие на независимость, писали, что в последние несколько лет огромное влияние на Путина стали оказывать его друзья по работе еще в Петербурге — братья Юрий и Михаил Ковальчуки.



Братья Ковальчуки — типичные приближенные к Путину олигархи, так называемый ближний круг, который стал еще уже из-за пандемии и постоянной изоляции президента России. Состояние Юрия российский Forbes оценил в 1,3 миллиарда долларов. Михаил же работает в сфере атомной энергетике — он президент Научного исследовательского центра «Курчатовский институт». Нынешний куратор оккупированных территорий украины Сергей Кириенко ранее более 10 лет возглавлял российскую госкорпорацию «Росатом». Российские медиа считают, что это компания находится в сфере интересов Ковальчуков.



Например, как пишет «Медуза», сын Юрия Ковальчука Борис недолго работал заместителем гендиректора «Росатома». Так что идеологическую политику России, формируемую Ковальчуками, на оккупированных территориях будет внедрять близкий к ним человек.

Юрий Ковальчук — фигура непубличная и тяжело понять, о чем он думает, хотя, если верить российским медиа, именно он наиболее приближен к Путину. А вот Михаил Ковальчук — напротив — очень медийная личность — на YouTube много видео его выступлений, к тому же он вел программу «Картина мира» на телеканале «Россия-Культура». Так какую же картину мира вкладывает в голову Путину семья Ковальчуков?

«Колония»

На уже упомянутой встрече с молодыми предпринимателями президент России был озабочен ее «суверенитетом»:



«Мир меняется, причем меняется стремительно. И для того, чтобы претендовать на какое-то лидерство — я уже не говорю про глобальное лидерство, но хоть в чем-то, — безусловно, любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет. Потому что не бывает каких-то промежуточных составляющих, промежуточного состояния: или страна является суверенной, или колонией, как бы колонии ни называть. Сейчас не буду приводить примеров каких-то, чтобы никого не обижать, но если страна либо группа стран не в состоянии принимать суверенных решений, это уже в известной степени колония. А колония исторических перспектив все-таки не имеет, шансов выжить в такой жесткой геополитической борьбе».



Здесь Михаил Ковальчук полностью согласен с Путиным, ну или Путин согласен с Ковальчуком.



«Мы должны предлагать про конкурентную повестку повестку дня тем, кто хочет сохранить суверенитет. Мы суверенное государство по определению, потому что у нас есть ядерное оружие», — заявил Ковальчук во время дискуссии на экономическом форуме в Петербурге в июне 2021 года.

Михаил Ковальчук и Сергей Кириенко. Фото: atomic-energy.ru

Но он не просто согласен, а идет дальше в своих оценках.



«Объектом колонизации раньше были страны богатые ископаемыми, индустриально отсталые, а сегодня объектом колонизации, в первую очередь, являются индустриально развитые страны. Я могу вам документально показать, что Европа является американской колонией, а Германия оккупированной территорией, по факту», — считает Ковальчук.



Похоже, что июньские идеи Ковальчука материализовались в политике России уже в декабре 2021 года, когда Москва решила, что может обсуждать новую архитектуру безопасности в Европе без участия самой Европы, что вызвало возмущение официальных лиц Евросоюза. 15 декабря министерство иностранных дел России передало желаемые проекты договора между РФ и США «о гарантиях безопасности».



Но США, почему-то не стали ничего обсуждать с Россией о Европе без своих Европейских союзников или своих «колоний», как считают Путин и Ковальчук. Похоже, путинское окружение полагают, что они могут стать мировым центром для традиционалистов и консерваторов. Это подразумевается повесткой о сохранении суверенитета. Хотя, судя по заявлениям самого Ковальчук, на деле он со своим другом Путиным гораздо ближе к различным конрсистемным конспирологическим движениям, чем к классическим традиционалистам.

От «биолабораторий» до «цифрового ГУЛАГа»

17 мая этого года в Петербурге на мероприятии общества «Знание» «Новые горизонты» Михаил Ковальчук прочел лекцию «Природоподобные технологии: новые возможности и потенциальные риски» и ответил на вопросы.



Там он рассказал о неких биолабораториях, которые, якобы окружили Россию.



«Что вы должны понимать, что зонтик ядерный нас сегодня охраняет, но параллельно окружение нашей страны биологическими лабораториями. Вот сегодня всплеск в медицине. Почему? Потому что нас убить с вами стало значительно проще биологическим путем. Понимаете, не надо бросать бомбы, не надо делать подводные лодки. Вирусы вас окружили по всей границе, и завтра начнется очередная эпидемия, непонятно какая и так далее».



Цифровизация, развитие информационных технологий, для друга Путина рискует закончится «цифровым ГУЛАГом».

«Вот интернет и все вот это — цифровой ГУЛАГ, я это говорю уже 10 лет. Раньше людей хватали, за проволоку сажали... А сегодня эти лишние люди пришли туда внутрь, там живут, и они комфортно себя чувствуют — это и есть цифровой ГУЛАГ. Вот сейчас мне очень легко со студентами общаться и выбирать толковых людей. Если человек живет в интернете, ну и всего ему добро, он никому не интересен ни самому себе. Но если он, как и я, пользуется этим, расширяя свои возможности, тогда это великое дело», — заявил он.



Нельзя сказать, что Ковльчук прямо отрицает необходимость перехода на зеленую энергетику, но считает, что во многом за этим стоят лоббисты и конкуренты России.



«Вы обратите внимание, насаждаются очень разные причины представление выхода из энергетического кризиса, начиная от озоновый дыры — мир без фриона — и ядерная опасность отказа от атомных станций. Это все обманы, как сегодня принято говорить, фейки, — рассуждает он. — «Вам поэтому говорят: "Вот смотрите, а Россия, которая производит и сжигает газ, нефть, она засоряет, страну, уничтожает мир, она опасна". А на самом деле они ищут пути так или иначе нас задавить, ограничить способ и получить доступ к нашим ресурсам, потому что это все липа».



По всем признакам Михаил Ковальчук с легкостью мог бы быть правым сторонником конспирологических теорий, также его не тяжело представить среди сторонников QAnon в США. Гораздо тяжелее его представить советником президента ядерной страны, члена Совета безопасности ООН с огромным ядерным арсеналом.



Не очень ясно, что там с суверенитетом России после санкций, но судя по заявлениям ее президента, суверенитет над своими мыслями он уже давно потерял.