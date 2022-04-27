Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Кремле сменили куратора по взаимодействию с «Л-ДНР» — росСМИ

27 апреля 2022, 21:26

В Кремле сменили куратора по взаимодействию с «Л-ДНР» — росСМИ

Новым куратором отношений с «ЛНР» и «ДНР» назначен первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он сменил на этом направлении Дмитрия Козака, сообщает российский ресурс «РБК» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По их словам, теперь за работу с «ЛНР» и «ДНР» отвечает не подведомственное Козаку управление по приграничному сотрудничеству, а управление по внутренней политике (УВП).

«В сферу работы УВП в числе прочего входит взаимодействие с российскими регионами, каждый из которых имеет своего куратора. В настоящее время в УВП создается новый департамент, который как раз будет отвечать за взаимодействие с ЛНР и ДНР, сказал один из источников РБК. По данным другого источника, департамент сформирован и назначены ответственные за работу с республиками», — пишет издание.

Один из собеседников утверждает, что смена куратора «свидетельствует как минимум об особом порядке взаимодействия с этими недавно признанными Россией республиками и создании единого внутриполитического пространства, как максимум — о рассмотрении сценария возможного вхождения республик в состав России».

По словам другого источника, кремлевского куратора сменили, поскольку Козак отвечал за переговоры по реализации Минских соглашений, «которые закончились известно чем».

Читайте также:

Экс-куратор украинского направления в Кремле возглавил МИД Абхазии 

Еще по теме

Люди
Дмитрий Козак
Места
Россия
Прочее
ДНР ЛНР

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:54
«ЛНР» начала проводить «таможенный контроль» в захваченных пунктах пропуска на границе с Россией
17:32
Россияне массово похищают мужчин призывного возраста на оккупированных территориях — разведка
16:42
Жителей Горловки переводят на почасовой график подачи воды
16:27
В Донецке загорелся военный грузовик с боеприпасами
14:23
«ДНР» похоронила мобилизованного краеведа: умер в боях против ВСУ в Мариуполе
08:10
Российские военные изнасиловали не менее 400 украинских детей и взрослых на оккупированной территории – Денисова
07:02
ВСУ ударили по российским войскам на острове Змеиный
22:57
Авиаудары по «Азовстали». На Луганщине россияне воруют детей. Дайджест НД ►
19:21
В Мариуполе оккупанты ставят метки «Z» на уцелевшие дома
17:26
Оккупанты вывозят в Донецк фонды мариупольских музеев
13:40
«ДНР» будет выдавать медали за «освобождение Мариуполя»
12:33
Оккупанты морят голодом мужчин в Мариуполе, вынуждая работать на них – мэрия
09:10
«ДНР» будет забирать недострои, которые остались с 2014 года
23:12
Вся Луганщина без света. Взрыв в горсовете Кременной. Дайджест НД за день ►
16:37
«ДНР» не собирается восстанавливать «Азовсталь» в Мариуполе
все новости
22:34
Резников призвал украинцев готовиться к нескольким очень тяжелым неделям
22:11
Зеленский: Оценка потерь Украины от войны достигает 600 миллиардов долларов
21:26
В Кремле сменили куратора по взаимодействию с «Л-ДНР» — росСМИ
21:14
Глава Донецкой ОВА сообщил о жертвах российских обстрелов за сутки
20:54
На Донбассе за сутки ВСУ отбили 9 атак оккупантов
20:18
«Л-ДНР» на май готовит «референдум» о присоединении к России — СМИ
19:54
«ЛНР» начала проводить «таможенный контроль» в захваченных пунктах пропуска на границе с Россией
19:38
Украина сообщила о подозрении главе и 418 депутатам Госдумы РФ
18:56
По примеру Дюнкерка: Защитники Мариуполя просят об эвакуации по процедуре «extraction»
18:31
Канада ввела санкции против 203 представителей «Л-ДНР»
17:58
Минреинтеграции: Переселенцы из Донетчины и Луганщины гарантированно получат денежную помощь
17:32
Россияне массово похищают мужчин призывного возраста на оккупированных территориях — разведка
17:08
Путин пригрозил Западу «молниеносными ударами»
16:42
Жителей Горловки переводят на почасовой график подачи воды
16:27
В Донецке загорелся военный грузовик с боеприпасами
все новости
ВИДЕО
Авиаудары по «Азовстали». На Луганщине россияне воруют детей. Дайджест НД ►
26 апреля, 22:57
Вся Луганщина без света. Взрыв в горсовете Кременной. Дайджест НД за день ►
25 апреля, 23:12
«Азовсталь» штурмуют, приказ Путина игнорируют. Наступление в Луганской области. Дайджест НД за день
25 апреля, 08:35

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция