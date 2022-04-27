В Кремле сменили куратора по взаимодействию с «Л-ДНР» — росСМИ

Новым куратором отношений с «ЛНР» и «ДНР» назначен первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он сменил на этом направлении Дмитрия Козака, сообщает российский ресурс «РБК» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.



По их словам, теперь за работу с «ЛНР» и «ДНР» отвечает не подведомственное Козаку управление по приграничному сотрудничеству, а управление по внутренней политике (УВП).



«В сферу работы УВП в числе прочего входит взаимодействие с российскими регионами, каждый из которых имеет своего куратора. В настоящее время в УВП создается новый департамент, который как раз будет отвечать за взаимодействие с ЛНР и ДНР, сказал один из источников РБК. По данным другого источника, департамент сформирован и назначены ответственные за работу с республиками», — пишет издание.



Один из собеседников утверждает, что смена куратора «свидетельствует как минимум об особом порядке взаимодействия с этими недавно признанными Россией республиками и создании единого внутриполитического пространства, как максимум — о рассмотрении сценария возможного вхождения республик в состав России».



По словам другого источника, кремлевского куратора сменили, поскольку Козак отвечал за переговоры по реализации Минских соглашений, «которые закончились известно чем».