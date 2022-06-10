Федеральный округ в составе России? Что означают кадровые перестановки в «Л-ДНР»

Сергей Кириенко (в центре) во время поездки в Мариуполь в мае 2022 года. Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина

Россия начала назначать на руководящие должности в «ДНР» и «ЛНР» своих людей. 8 июня Денис Пушилин без указания причины отправил в отставку и так называемого «главу правительства» Александра Ананченко, и весь состав «правительства ДНР». Место Ананченко занял россиянин Виталий Хоценко — первый непосредственный представитель РФ на руководящих должностях в «ДНР». Что стоит за этими кадровыми изменениями — разбирались «Новости Донбасса».



Кто эти люди?

Пушилин подал отставку Ананченко как некий бонус для последнего. Ему якобы предложили возглавить «развитие госсектора».



«У нас есть отдельная задача. Это развитие госсектора. И появилась необходимость сейчас его вывести в отдельное направление. И на него сейчас как раз я и предложил Ананченко Александру Евгеньевичу прийти и возглавить его непосредственно», — рассказал Пушилин «России 24».







Тем не менее, Ананченко был на должности почти четыре года — с октября 2018-го, но именно сейчас — в разгар боевых действий на востоке Украины, в «ДНР» решили делать такие серьезные кадровые перестановки.



36-летний новоназначенный Виталий Хоценко родом из Украины. Родился он в Днепре, но учился в Москве, и так и остался в РФ. Ранее он работал в органах власти Ямало-Ненецкого автономного округа, был министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. Потом занял пост директора департамента промышленной политики и проектного управления министерства промышленности и торговли РФ. К Донбассу не имеет никакого отношения. Перед назначением он просто ознакомился с проблемами региона и утверждает, что интеграция с Россией уже началась.



«Со спецификой Донбасса знаком. Перед тем, как направлен был сюда, полностью ознакомился со структурой районов, экономическим сектором, хозяйственной структурой экономики», — рассказал Хоценко «России 24», уточнив, что, в первую очередь, будет заниматься вопросами восстановления и синхронизации законодательства «ДНР» с российским.



Также Хоценко — финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов. Программу подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы запустили в 2017 году на базе Высшей школы госуправления. В мае этого года закончился уже четвертый сезон проекта. Председатель наблюдательного совета и наставник конкурса — первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко. Именно его называют новым куратором «Л-ДНР».



Виталий Хоценко. Фото: «ДАН»

Второй назначенный россиянин — Илья Бубнов. Он теперь занимает должность «заместителя министра молодежи, спорта и туризма ДНР». Этот чиновник еще младше. Родился в 1993 году в Омске. С 2014 года активист организации «Молодая Гвардия Единой России». Бубнов неоднократно занимал руководящие должности в различных отделах агитации и пропаганды. А с февраля 2022 года исполнял обязанности главы федерального штаба «Волонтерской Роты Боевого Братства». Это организация, которая занимается якобы патриотическим воспитанием молодежи. В своих соцсетях Бубнов активно рассказывает о поездках в Донецкую область, где он раздает местным хлеб и воду. Эта тема — основная на его странице Вконтакте последние полтора месяца.



Еще один новый человек в Донецке — Александр Костомаров. Его назначили «первым замглавы администрации главы ДНР». Костомаров — преданный партиец «Единой России». Он отметился на руководящих должностях чуть ли не во всей РФ — в Архангельской, Московской, Липецкой и Ульяновской областях.



«Заместителем главы правительства "ДНР"» стал Евгений Солнцев. Ранее занимал пост помощника министра строительства и ЖКХ Российской Федерации, главы одного из филиалов «Российских железных дорог» и, по информации в СМИ, был одним из тех, кто активно осваивал бюджетные деньги. Например, Солнцев занимался строительством железных дорог в Сочи перед Олимпиадой. На это выделили около 100 миллиардов рублей.



В группировке «ЛНР» местных «чиновников» также меняют на российских. Леонид Пасечник уже назначил бывшего вице-губернатора Курганской области Владислава Кузнецова «первым заместителем главы правительства». Кузнецов, как и Виталий Хоценко, — также выпускник проекта «Лидеры России», который курирует Сергей Кириенко.



Владислав Кузнецов. Фото: «Правительство ЛНР»

«Сейчас основная ставка делается на «ДНР» как наиболее состоятельную в этом плане «республику». Потому что она экономически более мощная, чем «ЛНР». Поэтому все эти процессы начинаются, но они будут распространяться и, вероятно, скоро мы узнаем о таких же процессах в «ЛНР», — считает главный консультант Национального института стратегических исследований Виталий Ярмоленко.



Новый куратор «Л-ДНР»

Сам Кириенко родом из Абхазии. В политике с 1990 года. Занимал руководящие должности в Минэнерго и Росатоме. На нынешнем посту находится уже почти шесть лет. О кураторстве Сергея Кириенко стало известно в конце апреля. Он якобы сменил Дмитрия Козака. Правда, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назначение не подтверждал. Но за последний месяц Кириенко неоднократно побывал на Донбассе. Также на днях он съездил на неподконтрольные территории Херсонской области. Назначение Хоценко и смена правительства в «ДНР» произошли как раз в тот день, когда замглавы администрации Путина в очередной раз посетил Мариуполь. Вряд ли для чиновника такого высокого ранга поездки по Украине — простой интерес.



«Мы сейчас практически все проекты, которые реализуются в России, реализуем на Донбассе. Для людей, живущих на Донбассе, должны быть доступны все возможности, которые есть в РФ», — говорил Сергей Кириенко и подчеркивал, что «все исторические территории Донбасса должны быть освобождены».



Правда, он не уточнял, что имеет в виду — Донецкую и Луганскую области в их административных границах или же так называемую «Новороссию», которая выходит за пределы Донбасса.



Денис Пушилин и Сергей Кириенко. Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина

Как писало РБК, перестановка кураторов означала новый, особый порядок взаимодействия РФ с «республиками» и создание единого внутриполитического пространства. Или же их возможное вхождение в состав России.



«Это может быть связано с непосредственно стремлением России инкорпорировать по крайней мере эти отдельные районы Донецкой и Луганской области — так называемые «ДНР», «ЛНР» к себе. Фактически речь идет об аннексии. Руководство России будет ускорять все эти процессы, чтобы политическая сторона этой войны или военно-политический аспект играл на пользу России», — говорит главный консультант Национального института стратегических исследований Виталий Ярмоленко.



Восстановление Донбасса — проект Кириенко

По информации издания «Медуза», Кириенко рассказал лично Путину о том, как нужно действовать на оккупированных территориях. По его словам, жители должны увидеть, что Россия пришла надолго. В связи с этим Кириенко придумал проект шефства российских регионов над населенными пунктами Донбасса, о чем заявил в середине мая. Оно подразумевает финансовую помощь на восстановление городов и кадровые перестановки. Сейчас этот проект активно раскручивают, а телеэфиры каналов «ДНР» заполняют по большей части сюжетами именно о том, как Россия помогает восстанавливать Донбасс.



Так, Москва взяла «шефство» над Донецком и Луганском, Санкт-Петербург — над Мариуполем, Хабаровский край — над Дебальцево, Свердловская область — над Макеевкой, Новосибирская — над Беловодским районом Луганской области, Курская область — над Першотравневым районом Донецкой области. Якобы каждому региону достанется какой-то оккупированный район, село или город. Исключение составит только Хакасия, потому что ее возглавляет губернатор не из «Единой России».



По информации издания «Фонтанка», механизм финансирования пока неясен. Либо будет создан спецфонд. Либо Путин издаст указ и регионы смогут финансировать Донбасс напрямую. Кроме того, в РФ существует Фонд национального благосостояния. Недавно Госдума приняла закон, который позволяет правительству направлять в него средства, в том числе, и для регионов.



Также неизвестны суммы, но, учитывая разрушения, это должны быть триллионы рублей. Ранее, еще до оккупации новых территорий, по подсчетам замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Сергея Рябухина, восстановление жилья, объектов социально-экономической инфраструктуры и дорог в «Л–ДНР» обойдется в полтора триллиона рублей за три года. Новоназначенный в «ДНР» Виталий Хоценко конкретные цифры не назвал, но отметил, что источников финансирования очень много.



Сергей Кириенко в Мариуполе. Фото: телеграм-канал Андрея Турчака

В свою очередь, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уже заявил, что Мариуполь восстановят за счет средств из бюджета его города. Он добавил, что «у нас бюджет большой, у Петербурга все в порядке. К началу мая мы собрали 438 миллиардов рублей дохода». Хватит ли части из них, чтобы отстроить заново уничтоженный город? Да и сами россияне без особого энтузиазма воспринимают такие бюджетные траты. Особенно жители глубинки, которая, откровенно говоря, недалеко ушла от разрушенного Донбасса.



Дмитрий Песков на вопрос, из каких средств регионы будут оплачивают расходы на «Л-ДНР», уточнял, что «в каждом отдельном случае это отдельное решение».



«Давать обещания можно, а восстанавливать не один-два месяца, а годами. Построили пять домов и хорошо. Мне кажется, сейчас о восстановлении говорить преждевременно. Сейчас скорее это победные реляции. Все обещают, но хочется сказать, ребят, у вас в Петербурге балконы падают на головы горожанам, а вы едете восстанавливать Мариуполь. Вы со своим городом не можете справиться. Я считаю, это просто изображение бурной деятельности», — говорит российский политический аналитик Ольга Курносова.



По последней информации «Медузы», Кремль хочет объединить все оккупированные территории Украины в новый федеральный округ в составе РФ, а управлять им будут как раз люди из команды Сергея Кириенко. Судя по последним назначениям, этот процесс Москвой уже запущен.