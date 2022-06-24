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Бесплатный гроб и поиск тел у гипермаркета. Как хоронят людей в Мариуполе

Екатерина Ковальчук
24 июня 2022, 17:30

Бесплатный гроб и поиск тел у гипермаркета. Как хоронят людей в Мариуполе

Кладбище с тысячами свежих могил в Мариуполе. Фото: Alexandra Dalsbaek / Twitter Кладбище с тысячами свежих могил в Мариуполе. Фото: Alexandra Dalsbaek / Twitter

Количество погибших в результате российского вторжения жителей Мариуполя варьируется от 20 до 25 тысяч. На данный момент точная цифра неизвестна. Не все завалы разобраны, не все захоронения найдены. А оккупационные власти всячески пытаются скрыть следы своих военных преступлений в Мариуполе, не забывая обвинять в жертвах среди мирного населения украинских военных.

«Новости Донбасса» поговорили с жительницами Мариуполя, которые потеряли своих близких из-за войны. Как в городе находят своих погибших родственников? Что нужно сделать для того, чтобы их похоронили или перезахоронили? И как в Украине получить свидетельство о смерти того, кто умер на оккупированной территории? Об этом читайте в нашем материале.

Так называемая «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова еще в начале апреля, когда в городе продолжались боевые действия, заявила, что начаты мероприятия по поиску останков погибших, их идентификации и захоронению. Этот процесс продолжается в Мариуполе и сегодня.

80-летняя свекровь Елены умерла в Мариуполе 15 апреля после травмы, полученной 7 марта во время обстрела.

«Соседи сообщили мне, что к ним дозвонился мой муж и сказал, что бабушка пока жива, но она в очень плохом состоянии. И он готовится к худшему и своими руками сколотил гроб. Муж похоронил ее в огороде и потом начались вот эти круги ада», — рассказала она.



Дядя другой героини материала Веры (имя изменено в целях безопасности) — сотрудник ГСЧС. В середине марта погиб при исполнении служебных обязанностей. Его автомобиль попал под обстрел во время эвакуации раненых.

«Все ценное у него обворовали кроме кольца и в апреле мои родственники, которые находились в Мариуполе, пошли на место гибели и захоронили его в импровизированной могиле точно так же как и большинство людей. Его могилу не было видно с дороги, потому что боялись, что если начнут с улиц убирать тела, раскапывать могилы, он мог быть точно так же похороненный без вести и все. Наша семья побоялась этого и мы его похоронили в укрытом месте таком», — делится женщина.

Отец Анны (имя изменено в целях безопасности) погиб в Мариуполе 2 марта. Два месяца его тело пролежало в разбитом морге.

«Большинство трупов со всех мест — с разбитых моргов, больниц — свезли в одно место только к 1 мая», — сказала мариупольчанка.

Куда свозят тела

Если тело погибшего находилось все время в каком-либо морге Мариуполя, его можно найти в похоронном доме на Запорожском шоссе возле гипермаркета «Метро». Там оккупанты устроили централизованный пункт, куда свозят тела, найденные в моргах, под завалами или в безымянных могилах. И там родственники могут найти своих родных. На то, чтобы найти и идентифицировать своего отца, у Анны ушло 10 дней.

«Мешок на мешке, понимаете? За два месяца. Что с людьми стало. Ужасное зрелище, ужасный запах. Вытаскивают вот этот мешок, раскрывают. Берут биологический материал, ДНК, возможно потом будут искать родственники. Обязательно еще фотографируют. Я лично смотрела фотографии. Мне дал один эксперт телефон и я пересматривала фотографии, искала отца. Тут же ему назначили номер», — вспоминает мариупольчанка.

Сколько стоят похороны в Мариуполе

Многих погибших мариупольцев во время блокады хоронили во дворах и парках. Фотографии таких стихийных кладбищ облетели весь мир. Для того, чтобы перезахоронить своего родственника, нужно обратиться к оккупационным властям с заявлением и заплатить за услуги подконтрольного «ДНР» предприятия «Ритуал».

«Нужно было собрать 10 тысяч гривен, чтобы перезахоронить мою свекровь на Старокрымском кладбище. Денег у мариупольцев не особо много. Муж Рома продал детские велосипеды, чтобы насобирать деньги на похороны. Насобирал эти 10 тысяч гривен, отдал деньги дэнээровцам», — объясняет Елена.

На данный момент неизвестно, сколько конкретно стоят услуги предприятия «Ритуал» в Мариуполе. Жители называют суммы от 9 до 12 тысяч гривен.

«Нам повезло с тем, что в тот момент процессы захоронения только начинались и мой дядя был 2300... какой-то там и нам разрешили его похоронить в нормальных условиях. Нам пришлось покупать гроб, была служба, были цветы, был венок — все как должно было быть», — рассказала Вера.

Многие из могил на кладбищах Мариуполя обозначены табличками с номерами, но без имен. Фото: Alexandra Dalsbaek / Twitter

Если тело было все время в морге и эксгумация не требуется, по словам мариупольцев, гроб дают бесплатно.

«Можно было купить крест, веночек, цветочки и табличку. А гроб бесплатный. Гробы с такой древесины — самая самая серая, щели между досками. На скорую руку они сбитые. Потому что их много было. Тут же забивают, кладут человека в пустой гроб и тут же забивают и кладут на фуру. В два ряда прицеп набивается и уезжает», — отмечает Анна.

Какая процедура захоронения

Мариупольцы, с которыми пообщались «Новости Донбасса», говорят, что российские оккупационные власти не разрешают хоронить умерших рядом с родственниками, даже если уже выкуплено место на кладбище.

«У нас было место готовое уже давным-давно купленное, но нам не разрешили его хоронить возле остальных родственников. Сказали, что у вас будет отдельное место именно в секторе, в котором начали хоронить после военных действий», — делится опытом захоронения родственника Вера.

Недавно в соцсетях мариупольцы опубликовали ответ на обращение к оккупационным властям. Судя по всему, теперь процедура перезахоронения будет усложняться. Так, там указано, что для начала нужно обратиться в полицию в оккупированном Мариуполе, после следователь составляет постановление об эксгумации тела и утверждает его у прокурора.

Во время активных боев в Мариуполе людей хоронили во дворах. Фото: «ДАН»

Труп извлекается из места погребения в присутствии следователя, судебно-медицинского эксперта и двух понятых, о чем составляется протокол, который подписывается всеми указанными лицами. При проведении этой процедуры присутствие родственников не требуется.

А для опознания погибшего, родственники должны приехать в бюро судебно-медицинской экспертизы в оккупированном Донецке и сдать анализ крови для проверки ДНК.

Как получить украинское свидетельство о смерти

Получить украинское свидетельство о смерти, люди, которые похоронили своих родственников в захваченном Мариуполе и выехали на подконтрольную Украине территорию могут только через суд. Так поступила тетя Веры — жена погибшего спасателя.

«Когда она приехала, она связалась с юристом, который помог ей оформить документы и подать в суд о получении украинского свидетельства о смерти. Суд уже состоялся и мы ждем, когда нам дадут украинское свидетельство», — рассказала мариупольчанка.

В министерстве юстиции Украины подтверждают: для получения на подконтрольной территории свидетельства о смерти, необходимо обратиться в суд. Кроме того, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который должен упростить и ускорить процедуру установления факта смерти в рамках территорий, где идут военные действия или которые временно оккупированы. Так, заявление можно подать в любой суд Украины, рассматриваются такие дела безотлагательно с момента поступления заявления. Принятое судом решение подлежит немедленному выполнению.

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