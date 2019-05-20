Портнов заявил, что подал на Порошенко заявление в Госбюро расследований

Бывший заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей Портнов заявил, что подал в Государственное бюро расследований заявление о преступлении в отношении президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщается на странице Facebook.



«Сегодня Порошенко официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования, и час назад мы направили в Государственное бюро расследований первое заявление о преступлении», - написал Портнов.



По его словам, Порошенко считают «причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий».



В заявлении, которое опубликовал истец, ГБР просят начать досудебное расследование в отношении Порошенко и допросить самого экс-президента, членов Совета нацбезопасности и обороны Украины, высших должностных лиц Вооруженных сил Украины.