Зеленский сменил Главнокомандующего ВСУ

Источник: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штаба — Главнокомандующим ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба президента.



Соответствующий указ № 302/2019, Зеленский подписал 21 мая.



С июля 2014 года Генштаб ВСУ возглавлял Виктор Муженко. Он был уволен указом Зеленского № 301/2019.

51-летний Хомчак — уроженец Ровно. С 2016 года был замкомандующего Сухопутными войсками Украины. Ранее занимал должности командира оперативного командования «Юг». Участвовал в боевых действиях на Донбассе, был командующим сектором «Б» в АТО. Этот сектор сумел выйти из «иловайского котла». С февраля 2017 года и до назначения начальником Генштаба ВСУ занимал должность главного инспектора Министерства обороны.



Имеет отличие министерства обороны Украины «Доблесть и честь», «Ветеран военной службы» и медаль «За добросовестную службу» I степени.