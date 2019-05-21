Зеленский назначил заместителей главы АП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов, которыми назначил заместителей главы своей Администрации. Документы опубликованы на сайте главы государства



Первым заместителем главы Администрации президента стал Сергей Трофимов.



Юрий Костюк, Руслан Рябошапка, Елена Зеркаль и Кирилл Тимошенко назначены заместителями главы АП.



Ранее Трофимов был исполнительным продюсер в «Студии Квартал 95». Костюк был сценаристом сериалов и фильмов «Квартала», а также представителем предвыборного штаба Зеленского.



Тимошенко — владелец компании GoodMedia, делавшей видеопромо избирательной кампании Зеленского. GoodMedia также снимала все ролики кандидата.



Рябошапка был советником кандидата Зеленского. Зеркаль являлась заместителем минимтра иностранных дел Украины Павла Климкина.



Как сообщалось, главой Администрации президента назначен Андрей Богдан, а сооснователь «Студии Квартал 95» Сергей Шефир стал первым помощником президента.