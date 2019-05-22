СМИ: МВФ сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества

Миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая вчера начала работу в Украине, сокращает график работы и не будет пересматривать программу сотрудничества. Об этом сообщают «Українські новини» со ссылкой на информированный источник.



По его словам, МВФ меняет график работы миссии в Киеве.



«Сегодня или завтра миссия возвращается в Вашингтон. Пересмотра программы не будет. Причина - роспуск парламента», - сказал он.



По его данным, не остались незамеченными и некоторые кадровые назначения в Администрации Президента.