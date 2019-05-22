В МВФ опровергли информацию о досрочном сворачивании миссии в Украине

В представительстве Международного валютного фонда Украины в среду опровергли сообщения о якобы досрочном сворачивании миссии, которая начала работу в Киеве накануне. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на представительство фонда.



«Представительство МВФ информирует, что эксперты МВФ продолжают свои встречи с властями», – отметили в миссии.



Миссия МВФ прибыла в Киев 20 мая для оценивания выполнения текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand-by и консультаций по IV статье устава МВФ и начала встречи 21 мая.



Ранее глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман сообщил, что миссия планирует работать в Украине две недели. Среди основных проблемных вопросов он отметил принятие новой редакции закона об ответственности за незаконное обогащение после отмены предыдущей Конституционным судом в феврале этого года.