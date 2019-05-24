В полицию Луганщины пожаловались на подкуп избирателей. Людям раздавали сахар

В полиции Луганской области сообщают, что за 24 мая правоохранителям поступило два сообщения от граждан о подкупе избирателей. В пресс-релизе полиции Луганщины рассказали, что подкуп был в виде раздачи сахара. Его предлагал один из вероятных кандидатов в народные депутаты.



Правоохранители не указывают имени вероятного кандидата.



«Данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалификации статьи 160 УК Украины. В рамках открытых уголовных производств проводятся неотложные следственные действия», - говорится в сообщении.



С 24 мая стартовала парламентская избирательная кампания в рамках досрочных выборов депутатов Верховной Рады Украины.

