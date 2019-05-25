Почти 35 тысяч жителей Донетчины остаются без воды

В Донецкой области по состоянию на 25 мая без водоснабжения остаются почти 35 тысяч человек 16 населенных пунктах. Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.



После отключения от электричества двух насосных станций Славянск — Донецк и «Клебан-Бык» без воды оказались 13 населенных пунктов частного сектора Константиновского района и 3 населенных пунктов военно-гражданской администрации Торецка.



«Всего без водоснабжения — 16 населенных пунктов — 34 673 человека (8708 абонентов), частично имеются частные колодцы. В настоящее время водоснабжение населенных пунктов осуществляется самотеком», — говорится в сообщении.



Спасатели подвозят техническую воду из резервуаров и скважин, определенных местными органами власти.