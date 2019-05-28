Зеленский надеется получить транш МВФ благодаря законам нового созыва Рады

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что новый созыв Верховной Рады примет законопроекты, необходимые для получения следующего транша Международного валютного фонда. Об этом он заявил на встрече с миссией МВФ в Украине, передает пресс-служба президента.



«К сожалению, пока мы видим промедление с принятием реформаторских законопроектов, на которые граждане, бизнес, финансовое сообщество ждут годами. Надеюсь, парламент нового созыва наверстает это и обеспечит основу для получения следующего транша финансирования от Фонда», — сказал Зеленский.



На встрече был затронут указ Зеленского о роспуске Рады. По словам президента, депутаты нынешнего созыва Рады «потеряли возможность принимать ответственные решения».



«Очередные выборы должны были состояться в конце октября. Тогда где-то в декабре мы получили бы коалицию и новое правительство. И граждане, и экономика не могут столько ждать. Без необходимых изменений у нас тогда были бы проблемы с Международным валютным фондом», — отметил он.



До конца 2019 года Украина должна выплатить более 5 млрд долларов США по внешним и внутренним обязательствам в иностранной валюте, проинформировал в ходе встречи председатель Нацбанка Яков Смолий.



Он подчеркнул, что продолжение сотрудничества с МВФ является крайне важным для поддержания финансовой стабильности в Украине.



В свою очередь, в МВФ готовы к продолжению сотрудничества с властями Украины, для чего ожидают формирования нового правительства.