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В Москве предложили Украине начать диалог «с чистого листа»

29 мая 2019, 17:08

В Москве предложили Украине начать диалог «с чистого листа»

Россия заинтересована в налаживании добрососедских отношений с Украиной и готова начать все «с чистого листа», заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью ТАСС.

«Мы готовы трудиться над восстановлением и нормализацией российско-украинских отношений. Но без диктата, без каких-то придуманных условий с их стороны. Давайте начнем с чистого листа. Разберем, к чему мы пришли и как это исправить. И будем вместе двигаться дальше», — сказала она.

По словам Матвиенко, добиться этого можно только в случае взаимной заинтересованности. Она подчеркнула, что Москва открыта к диалогу и считает, что такой же запрос существует сегодня и в украинском обществе. 

Она добавила, что российская сторона хочет, чтобы такие же сигналы сегодня поступили и со стороны нового президента Украины Владимира Зеленского.

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