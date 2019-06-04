Все подозреваемые в нападении на Гандзюк признали вину

ЩОбвиняемые в покушении на активистку и чиновницу Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк признали свою вину и пошли на сделку с прокурором. Об этом было заявлено на заседании Покровского райсуда Днепропетровской области, где 3 июня рассматривали дело, передает «Радио Свобода».



По версии следствия, подозреваемый в организации нападения на Екатерину Гандзюк Сергей Торбин по заказу лиц, имена которых не назывались, склонил других обвиняемых — Никиту Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова — к участию в покушении.



Сторона обвинения просит приговорить обвиняемых к следующим срокам лишения свободы: Торбина — к 6,5 годам, Грабчука — к 6 годам, Вишневского и Васяновича — к 4 годам, Горбунова — к 3 годам.



Следующее заседание запланировано на 6 июня.

Чиновница Херсонского городского совета, активистка Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018. Это произошло через три месяца после того, как ее облили концентрированной серной кислотой в Херсоне.



После смерти активистки дело переквалифицировали на «умышленное убийство», однако впоследствии ГПУ изменила квалификацию подозреваемого в заказе преступления Владислава Мангера на «умышленное телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего».