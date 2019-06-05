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«ДНР» показала состояние «Донбасс Арены»

05 июня 2019, 22:40

«ДНР» показала состояние «Донбасс Арены»

Группировка «ДНР» показала состояние чаши стадиона «Донбасс Арена» в Донецке представителям сепаратистских СМИ

По словам начальницы общего отдела РСК «Олимпийский» Натальи Шайтан, газон «Донбасс Арены» находится в удовлитворительном состоянии по сравниению с прошлым годом. Она пояснила, что агрономы РСК «Олимпийский» провели работу по восстановлению поля соседнего стадиона.

«Если бы какие-то технические сложности и моменты с конструкцией, на поле газона можно было бы принимать матчи уже практически через месяц», — подчеркнула Шайтан.

В июне 2018 года в «ДНР» заявляли о том, что внутри чаши стадиона «Донбасс Арена» нельзя проводить мероприятия, так как неясно состояние крыши.

При этом этом генеральный директор футбольного клуба «Шахтер» Сергей Палкин сказал, что на стадионепо-прежнему можно проводить матчи. 

Недавно Палкин отметил, что не посещал Донецк около двух лет.

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