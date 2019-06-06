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В ОБСЕ объяснили, что имеется в виду под снятием блокады на Донбассе

06 июня 2019, 18:22

В ОБСЕ объяснили, что имеется в виду под снятием блокады на Донбассе

Вопрос о снятии экономической блокады с неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 5 июня в Минске был поднят представителями ОРДЛО и поддержан в общей форме Россией. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, передает «Интерфакс-Украина».

«Вчера отвечая на вопрос журналистов о снятии так называемой блокады, я затронул только один аспект очень комплексного и сложного вопроса о снятии торговых ограничений и восстановлении экономических связей Украины с временно неподконтрольными ей ОРДО и ОРЛО. На самом деле во время дискуссии в ТКГ вопрос о снятии исключительно самой блокады был поднят представителями ОРДО и ОРЛО, и поддержан в общей форме российской стороной», — сказал Сайдик.

Он пояснил, что представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма в своих высказываниях говорил обо всем комплексе взаимных шагов, связанных с данным вопросом.

«Он (Кучма — прим.) особо подчеркнул, что эта работа должна быть взаимна и он, в частности, говорил об отмене так называемого внешнего управления предприятиями, а также о ряде других мер. Все они, разумеется, должны реализовываться в правовом поле Украины», — подчеркнул Сайдик.

Спецпредставитель ОБСЕ также пояснил, что причиной произошедшего недопонимания является то, что когда представители ОБСЕ в ТКГ употребляют термин «блокада», то он в их понимании воспринимается как «этот широкий комплекс вышеупомянутых мер, предпринятых всеми сторонами конфликта».

Он указал, что все ограничительные меры, предпринятые с марта 2017 года внесли свой негативный вклад в увеличение разрыва между сторонами конфликта и, в частности, гражданами, проживающими по обе стороны линии соприкосновения.

«Мы (ОБСЕ — прим.) всегда выступали и выступаем за то, чтобы эта тенденция разрыва внутри страны была не только прекращена, но и восставлена ситуация, предшествующая марту 2017 года», — сказал Сайдик.

5 июня спецпредставитель ОБСЕ на переговорах трехсторонней контактной группы Мартин Сайдик заявил, что Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду.

Сегодня Кучма пояснил, что имел в виду, в том числе, и возвращения предприятий на Донбассе под украинскую юрисдикцию. 

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