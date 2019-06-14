Минкультуры исключило актера «Сватов» из списка лиц, угрожающих нацбезопасности

Министерство культуры исключило российского актера Федора Добронравова из списка лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности. В списке, обновленном 14 июня, его фамилия не значится.



Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Министерство культуры Украины на основании обращений СНБО, СБУ и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.



Осенью 2017 года Госкино запретило трансляцию сериала «Сваты», а Минкульт внес Добронравова в черный список.



В марте 2019 года Окружной админсуд Киева признал противоправным и отменил постановление Службы безопасности о запрете въезда в Украину Федору Добронравову. Решение подтвердил также апелляционный суд.