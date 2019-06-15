Ефремов идет на парламентские выборы по спискам «Оппоблока»

Экс-глава парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов будет зачислен в первую десятку избирательного списка партии «Оппозиционный блок» на внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом заявил народный депутат, лидер партии «Наши» Евгений Мураев, передает пресс-служба «Оппоблока».



Ефремов займет место Владимира Пилипенко и будет идти на выборы под номером 10 в списке «Оппоблока».



«Александр Сергеевич уже три года находится в местах лишения свободы по абсолютно надуманным обвинениям, не имеющим доказательной базы. Я очень надеюсь, что это поможет его освободить и привлечь внимание еще к тысячам инакомыслящих, которые находятся в местах лишения свободы из-за режима Порошенко», — заявил Мураев.



Он также призвал Зеленского освободить Ефремова и других лиц.

Александра Ефремова задержали по подозрению в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержка группировки «ЛНР» и незаконное завладение имуществом «Луганскугля».



Также он обвиняется в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.







