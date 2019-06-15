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В Мариуполе открылся Центр разминирования

15 июня 2019, 19:32

В Мариуполе открылся Центр разминирования

В Мариуполе в день пятой годовщины освобождения от боевиков открыли Центр разминирования Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. На мероприятии присутствовали президент Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Сейчас у нас война и мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Мы понимаем, что на вас очень серьезная функция, потому что после окончания войны, когда мы обязательно вернем наши территории..., на вас будет очень серьезная ответственность... Война по разминированию будет продолжаться», — цитирует слова Зеленского пресс-служба МВД.

Как отметили в Администрации президента, для работы центра были закуплены роботы, которые будут помогать с разминированием.

По данным АП, на подконтрольной властям части Донбасса заминировано 7 тысяч квадратных километров.

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Места
Мариуполь
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разминирование

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