Зеленский: Ахметов согласен на отмену формулы «Роттердам+»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с олигархом Ринатом Ахметовым об отмене формулы «Роттердам+», которая использовалась для определения цены угля в себестоимости электроэнергии тепловых электростанций.



«С господином Ринатом Ахметовым мы не только пришли к согласию касательно отмены формулы "Роттердам+", но и договорились, что он будет вкладывать деньги в медицину и инвестировать в дороги», — сказал Зеленский во время выступления на форуме «Диалог власти и бизнеса» в Киеве.



В качестве такой поддержки Зеленский привел в пример предоставление 200 машин скорой помощи для больниц по всей Украине.