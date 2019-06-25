Суд признал неконституционной статью, по которой арестовали Савченко

Конституционный суд Украины признал неконституционным положение статьи Уголовного процессуального кодекса, по которой весной 2018 года арестовали народного депутата Надежду Савченко. Об этом сообщает пресс-служба партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».



Речь идет о части 5 статьи 176 УПК, которая предусматривает, что к подозреваемым в терроризме нельзя применить более мягкую меру пресечения, кроме содержания под стражей.



Таким образом, Конституционный суд удовлетворил жалобу Савченко, поданную в мае 2018 года. За данное решение проголосовали 10 судей.



Савченко арестовали в марте 2018 года сроком на 2 месяца, а в мае того же года — продлили арест без возможности внесения залога и взятия на поруки.

Владимир Рубан и Надежда Савченко были освобождени из-подстражи в зале суда вечером в понедельник, 15 апреля. Такое решение принял Броварской суд Киевской области, так как срок меры пресечения истек, а новый не был избран.



Надежду Савченко обвинили в связях с боевиками «ДНР», сговор с руководителем «Центра освобождения пленных Офицерский корпус» Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.