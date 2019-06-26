Более 23,5 тысячи детей имеют статус пострадавших от конфликта на Донбассе

Более 23,5 тысячи человек получили статус ребенка, пострадавшего вследствие вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили в Донецкой и Луганской облгосадминистрациях.



На Донетчине 12090 детей получили статус пострадавших вследствие военных действий, еще 781 заявление находится на рассмотрении по состоянию на 30 мая.



Большинство детей, получивших этот статус, проживают в Мариуполе (5623), Марьинском районе (981), Славянске (911), Торецке (633), Ясиноватском районе (561) и Авдеевке (460).



Похожая ситуация и в Луганской области. Здесь 11496 детей получили статус, еще почти 5 тысяч заявлений обрабатываются.



Заявители, в основном, проживают в Попаснянской районе (2219), Северодонецке (2012), Лисичанске (1535), Рубежном (1376), Новоайдарском (1055) и Станично-Луганском районах (1255).



Сватовская же райгосадминистрация постановила, что жители района не могут претендовать на получение статуса ввиду отсутствия боевых действий. Суд первой инстанции признал эти действия незаконными, однако Апелляционный суд отменил это решение суда.



5 апреля 2017 года Кабинет министров утвердил «Порядок предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов».