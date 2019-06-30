Глава офиса Зеленского сходил на концерт Артура Пирожкова и назвал его «патриотичным парнем»

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан прокомментировал посещение концерта российского исполнителя Артура Пирожкова (настоящее имя Александр Ревва) в киевском ночном клубе QUEEN на День Конституции.



«Вообще-то артист Александр Ревва — гражданин Украины. Очень патриотичный парень», — сказал Богдан изданию «theБабель».



При этом глава президентского Офиса отметил, что не является поклонником Пирожкова.



Ранее в сети было опубликовано видео с выступления Артура Пирожкова и певицы Светланы Лободы в киевском ночном клубе QUEEN 28 июня. Среди присутствующих в зале был и Андрей Богдан.

Александр Ревва родился 10 сентябре 1974 года в Донецке.



С 1995 года — участник команды КВН Донецка. С 2000 года — участник команды КВН ДПИ «Дрим Тим», а впоследствии «Утомленные солнцем» российского города Сочи.



С 2006 года — резидент московского Comedy Club. Ревва живет и работает в Москве.