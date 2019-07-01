Глава офиса Зеленского: Я бы разрешил Донецку и Луганску русский язык, если они будут Украиной

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан выступил за предоставление отдельным районом Донецкой и Луганской областей регионального статуса русского языка при условии, что они будут в составе Украины.



«Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный — украинский, региональный — русский и при условии, что после этого они — территория Украины», — сказал Богдан в интервью «РБК-Украина».



При этом он выступил против предоставления русскому языку статуса второго государственного. По словам руководителя офиса Зеленского, это не решит вопрос реинтеграции территорий, а «углубит конфликт».



На реплику журналиста, не захотят ли после этого Харьков и Одесса признания русского региональным языком, Богдан ответил: «Давайте тогда всех заставим разговаривать по-украински? Тогда остановимся на том, что Украина — это у нас будет Тернопольская, Львовская и Ивано-Франковская области».



«Мы должны искать компромиссы или мы должны всем навязывать мнение какой-то части Украины?» — добавил он.