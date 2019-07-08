На Донбассе погиб один украинский военный, еще трое получили ранения

За минувшие сутки в результате обстрела на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, двое солдат получили ранения, еще один травмирован. Об этом сообщает пресс-центра штаба операции Объединенных сил.



Всего боевиков обвинили в 16 случаях нарушения режима прекращения огня, из которых шесть раз — с применением запрещенных минскими соглашениями минометов 122-мм, вооружение танков, минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В штабе ООС подчеркнули, что на каждый обстрел противник «получил адекватный ответ» из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.



Под обстрел попали украинские позиции в районе населенных пунктов Широкино, Богдановка, Водяное, Красногоровка, Пищевик, Новолуганское, Попасная, Золотое-4, Майорск, Южное.



«С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил», – сказано в сообщении.