Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Туск: Жители Донбасса попали в ловушку российской войны

08 июля 2019, 10:23

Туск: Жители Донбасса попали в ловушку российской войны

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что трагедия на востоке Украины продолжается и влечет за собой катастрофические гуманитарные последствия для местного населения. Об этом он написал в Twitter по итогам посещения Станицы Луганской.

«Сегодня побывал в Станице Луганской с президентом Зеленским. Трагедия на востоке Украины продолжается, с катастрофическими гуманитарными последствиями для местного населения, попавшего в ловушку российской войны», - отметил он.

Туск также добавил, что пообщался «с отважными украинскими солдатами, наблюдателями ОБСЕ и гуманитарными организациями».

ТЕМЫ

Люди
дональд туск
Места
Станица Луганская
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:53
Новые губернаторы и условия Путина для мира на Донбассе. Главное за неделю
13:00
«ЛНР» отключала электричество: В Луганске нет воды, 2 женщины отравились выхлопами генератора
14:05
Лолита выступит в Донецке и Луганске. Въезд в Украину ей уже запрещен
11:30
Снаряд попал в крышу храма в поселке под Мариуполем
23:15
Грымчак: Зеленский поручил разработать механизм выплаты пенсий в оккупации
22:30
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:46
«ДНР» хочет привлечь церковь и бизнес к решению проблем ВИЧ и туберкулеза
10:51
ОБСЕ сообщила об обрыве линий электропередач, повреждениях жилых домов и сгоревшем грузовике на Донбассе
23:00
В ОБСЕ подтвердили гибель мужчины в Горловке из-за взрыва
22:24
«ДНР» хотела посадить за «шпионаж» предпринимателя, который часто пересекал линию соприкосновения
20:11
В Донецке простаивает завод, Коломойский снова высказался о «гражданском конфликте». Главное за день
16:05
Двум судьям «ЛНР» объявлено о подозрении
13:31
В Донецке простаивает без заказов «Юзовский металлургический завод»
10:51
Красный Крест отправил новый гуманитарный груз на неподконтрольный Донбасс
10:06
ОБСЕ узнала о ранении трех жителей Донбасса
все новости
11:02
Секретарь СНБО расценил анонсированный телемост с РФ как провокацию
10:23
Туск: Жители Донбасса попали в ловушку российской войны
10:21
Филарет дал интервью «России 24». Раскритиковал томос и ПЦУ
09:55
Верховный суд отменил пережеребьевку партий
09:22
Партия Порошенко и националисты отреагировали на телемост украинского и российского телеканалов
09:16
США начали рассмотрение запроса Украины о покупке военного оборудования
08:45
На Донетчине был травмирован мирный житель в результате обстрела
08:13
На Донбассе погиб один украинский военный, еще трое получили ранения
22:53
Новые губернаторы и условия Путина для мира на Донбассе. Главное за неделю
21:23
«Россия 1» проведет телемост с каналом соратника Медведчука перед выборами в Раду
20:00
«Нужно отодвинуть укрепления другой стороны». Зеленский и Туск в Станице Луганской говорили о ремонте моста
16:50
Зеленский представил нового главу Луганской области
15:36
В ОБСЕ призвали РФ отказаться от поддержки независимости Абхазии и Южной Осетии
14:45
Волкер считает, что РФ проводит ротацию на границе с Крымом и Донбассом
14:10
«Слуга народа» исключила из списка 7 кандидатов в нардепы
все новости
ВИДЕО
Зеленский, Вакарчук о «ДНР». И снова Бандера на Донбассе ►
07 июля, 11:41
«Новые лица» в политике на Донбассе. Кто эти люди ►
06 июля, 17:00
АТОшник спросил Зеленского о брате Донецкого губернатора – «ДНРовце»
06 июля, 15:15
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция