В Киеве из гранатомета обстреляли здание телеканала «112 Украина»

Источник: «112 Украина»

Сегодня ночью неизвестные выстрелили из гранатомета в фасад здания телеканала «112 Украина» в Киеве. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.



Происшествие расследуется как теракт. В столице введена специальная полицейская операция по задержанию стрелка.



Здание телеканала расположено на улице Дегтяревской в ​​Шевченковском районе Киева. По месту происшествия работали следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, кинологи и экипажи патрульных. Расследование будет вести СБУ.



Во время обысков правоохранители нашли отстрелянный тубус гранатомета.

Источник: Полиция Киева

Пострадавших в результате выстрела нет.



Как пишет «Информатор», по предварительной информации, ночью двое человек подъехали на автомобиле к телеканалу и открыли огонь из гранатомета. После обстрела они скрылись в неизвестном направлении.