Ситуация в Станице Луганской: люди рады автобусу, военные укрепляют позиции ►

«Общественное ТВ Донбасса» сняло репортаж о ситуации в районе Станицы Луганской.



Отмечается, что пересекающие линию соприкосновения люди рады появлению бесплатного автобуса, который курсирует от разрушенного моста до КПВВ и обратно. При этом желающих поехать настолько много, что люди выстраиваются в очередь. Уехать с первого раза получается не у всех. Расходы на содержание автобуса взяли на себя власти Луганской области.



Организация автобусного маршрута стала возможной после разведения сил в Станице Луганской в конце июня. Тем временем украинские военные после отвода занимаются укреплением своих позиций, обустройством новых и продолжают наблюдать за противником.



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17 июля на переговорах в Минске стороны договорились о ремонте моста в районе Станицы Луганской и демонтаже военных укреплений.