У Зеленского готовы освободить Вышинского в обмен на Сенцова

В Офисе президента Владимира Зеленского заявили о готовности освободить главного редактора «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского в случае освобождение режиссера и политзаключенного Олега Сенцова из российской тюрьмы. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.



«В Офисе президента с большим интересом узнали о предложении Российской Федерации об освобождении Кирилла Вышинского как первый шаг доброй воли со стороны Украины. Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу — освободив Олега Сенцова», — написала она в Facebook.



Мендель отметила, что освобождение обоих удерживаемых может произойти одновременно «для взаимной уверенности в общей доброй воле».

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что освобождение и возвращение Вышинского может стать первым шагом для нормализации украино-российских отношений .



Вышинского подозревают в государственной измене. Е го задержали в Киеве 15 мая 2018 года. По данным СБУ, весной 2014 года главред украинского агентства «РИА-Новости» участвовал в пророссийских акциях в Крыму, за что закрытым указом президента РФ Владимира Путина был награжден медалью за заслуги перед отечеством.



Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Олега Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. Сенцов вину не признал, все обвинения отрицает.