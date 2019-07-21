Вечером Первомайск был обстрелян. «ЛНР» заявила о погибшей и пострадавших

Вечером, 20 июля, неподконтрольный украинским властям Первомайск Луганской области подвергся мощному обстрелу. Об этом сообщают пользователи соцсетей и сепаратистские СМИ.
По информации группировки «ЛНР», в результате обстрела погибла женщина, семь человек, в том числе ребенок, получили ранения. Также сообщается, что часть города была обесточена. По информации «МЧС ЛНР», ремонтные работы запланированы на сегодня.
Кроме того, были опубликованы видео и фотографии последствий обстрела.
#Первомайск, последствия боевых действий вечером 20/07/19 https://t.co/ZDYGbDTL5j pic.twitter.com/UaMttD5AyF— Necro Mancer (@666_mancer) 20 июля 2019 г.