Вечером Первомайск был обстрелян. «ЛНР» заявила о погибшей и пострадавших

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Вечером, 20 июля, неподконтрольный украинским властям Первомайск Луганской области подвергся мощному обстрелу. Об этом сообщают пользователи соцсетей и сепаратистские СМИ.



По информации группировки «ЛНР», в результате обстрела погибла женщина, семь человек, в том числе ребенок, получили ранения. Также сообщается, что часть города была обесточена. По информации «МЧС ЛНР», ремонтные работы запланированы на сегодня.



Кроме того, были опубликованы видео и фотографии последствий обстрела.