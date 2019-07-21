Пропуск через КПВВ «Майорское» восстановлен после сообщения о минировании

Пропуск людей через КПВВ «Майорское» полностью восстановлен после сообщения о минировании. Об этом сообщает МВД Украины у себя в Twitter.

По состоянию на 09:35 территорию КПВВ, административные здания и прилегающую местность полностью обследовано группой разминирования ГСЧС. Опасных предметов не обнаружено, отметил помощник начальника Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины Олег Лычковский.



Сейчас все КПВВ на Донбассе работают в штатном режиме.

Сегодня в 6:45 полиция получила анонимное сообщение о минировании КПВВ «Майорское». Пропуск через КПВВ был остановлен, персонал и гражданские лица эвакуированы.