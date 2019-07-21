Зеленский поддерживает объединение трех министерств и анонсировал инфостратегию по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею объединения министерства культуры, министерства информационной политики и министерство молодежи и спорта Украины, которую раньше озвучивали представители ЗеКоманды.



«Я поддерживаю идею. Идею объединения. Структура этого появится в ближайшее время, когда будет новое правительство. У нас уже есть наше видение этого процесса и разработки наши», — сказал Зеленский в штабе партии в Киеве, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



Также президент рассказал, что идет подготовка информационной стратегии по Донбассу.



«Собрали очень много людей, разрабатывается стратегия. Когда будет полная стратегия, мы будем обращаться к журналистам за помощью», — сообщил Зеленский.