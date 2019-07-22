«Слуга народа», вероятно, сможет получить однопартийное большинство в Раде. Впервые в истории Украины

Президентская партия «Слуга народа», вероятно, сможет сформировать в Верховной Раде нового созыва однопартийное большинство, не прибегая к привлечению в свой состав депутатов-самовыдвиженцев, что будет первым случаем в истории независимой Украины. К такому выводу пришло агентство «Интерфакс-Украина».



По состоянию на 9:00 понедельника, кандидаты «Слуги народа» могут рассчитывать на победу в 115-120 мажоритарных округах. Согласно предварительным оценкам, по спискам партия получит 121 мандат, что позволит формировать фракцию в количестве более 226 депутатов.



Представители партии лидируют или борются за победу во всех областях, кроме Донецкой, где между собой соперничают, в основном выдвиженцы «Оппозционного блока» и «Оппозиционной платформы — За жизнь».



В частности, выдвиженцы «Слуги народа» побеждают во всех округах Киева, подавляющем большинстве округов Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Запорожской областей.



В парламент, согласно результатам обработки 43,36% протоколов, проходят партии «Слуга народа» (42,31% голосов), «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 12,79%, ВО «Батькивщина» — 8,08%, «Евросолидарность» — 8,7%, «Голос» — 6,39%.