«ДНР» собралась провести перепись населения в октябре

Группировка «ДНР» проведет перепись населения на подконтрольной ей территории Донецкой области в октябре 2019 года. Об этом заявило «Минэкономразвития ДНР».



Там пояснили, что перепись населения представляет собой сбор сведений о лицах, находящихся на определенную дату на территории, в целях получения обобщенных демографических, экономических и социальных сведений.



Предполагается, что перепись позволит узнать точную цифру численности населения, получить сведения о его структуре и распределении с учетом экономических показателей, национального и языкового состава, образовательного уровня.